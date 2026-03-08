Notas
-
Bloque negro roció de gas a reportera de Azteca Noticias y realiza actos vandálicos durante la marcha del 8M
Ya durante la noche, el bloque negro dañó edificios del Centro Histórico de la Ciudad de México y agredieron a la reportera Lucero Rodríguez
-
De Valeria Márquez a Karol y Kimberly: feminicidios que marcaron el 2025 y 2026
En México, se cometen un promedio de 10 feminicidios al día. El 2026 inició con un repunte en la violencia, registrándose 54 feminicidios entre enero y febrero.
-
El otro rostro del narco; así afecta el crimen organizado a las mujeres en un México con pocas estadísticas
Entre desapariciones y trata, el impacto del narco sobre mujeres y niñas es una crisis de dimensiones inciertas y escasa visibilidad en las políticas públicas.
-
8M y el mapa de feminicidios 2026: Estados con más casos en lo que va del año
Este 8M las mujeres piden justicia por los feminicidios en el país; la cifra reportada por las autoridades es menor a la presentada por las colectivas y organizaciones.
-
SEGUIMIENTO: Contingentes llegan al Zócalo en la marcha del 8M por el Día Internacional de la Mujer en CDMX
Colectivas y familias se unen este 8 de marzo para exigir justicia e igualdad; evita contratiempos al conocer los cierres viales y alternativas en el Centro Histórico.
-
Marcha 8M: Lista completa de contingentes y los espacios donde pueden sumarse los hombres
Este 2026, la marcha del Día Intenacional de la Mujer contará con al menos 9 contingentes; si vas acompañada por hombres es importante que conozcas en cuáles puedes integrarse.
-
Estudio revela que la discriminación por dolor menstrual sigue siendo un problema social en México
El dolor menstrual no solo afecta la salud también genera discriminación laboral, silencio social y falta de atención médica, revela el Haleon Pain Index 2026.
-
Ruta y recomendaciones para asistir a la Marcha 8M en CDMX
Como cada año, el 8 de marzo, familiares de víctimas de feminicidio, mujeres civiles, estudiantes y colectivas feministas salen a las calles.
-
Lista de estaciones de Metro y Metrobús cerradas por la marcha del 8M en CDMX
Como ya es una tradición, la marcha del 8M recorrerá algunos de los puntos más emblemáticos que hay en el centro de la Ciudad de México
-
8M: De Katia Itzel en Liga MX, hasta Regina Martínez, ellas son las mujeres que destacan en el deporte
Katia Itzel es considerada como una de las mejores árbitras mientras que Regina Martínez hizo historia para nuestro país en los Juegos Olímpicos de Invierno.