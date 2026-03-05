Ella es Cristina Koch, la única mujer astronauta que viajará a la Luna en Artemis II

La astronauta Cristina Koch forma parte de la tripulación de Artemis II, la misión de la NASA que realizará un viaje alrededor de la Luna como paso previo al regreso humano al satélite natural. En esta histórica misión, prevista dentro del nuevo programa lunar estadounidense, Koch será la única mujer a bordo.

Su participación cobra relevancia en el contexto del Día Internacional de la Mujer (8M), ya que representa un avance en la presencia femenina dentro de la exploración espacial. Antes de este nuevo reto, Koch ya había marcado un récord al permanecer 328 días consecutivos en el espacio, la estancia más larga realizada por una mujer.

¿Quién es Christina Koch?

Cristina Koch es ingeniera eléctrica y astronauta de la NASA desde 2013. Nació en Grand Rapids, Michigan, y creció en Carolina del Norte, donde desde joven mostró interés por la ciencia, la tecnología y la exploración.

En 2018, la NASA asignó a Koch a su primera misión espacial de larga duración en la Estación Espacial Internacional (EEI).|astro_christina | Instagram

Su historia refleja una combinación de disciplina científica y espíritu aventurero. Entre sus intereses personales destacan actividades como el senderismo, la escalada, el surf y la fotografía, aficiones que complementan su perfil como exploradora y científica.

Su formación académica en ingeniería y física

Koch estudió en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, donde obtuvo:



Licenciatura en Ingeniería Eléctrica

Licenciatura en Física

Maestría en Ingeniería Eléctrica

Durante su formación también realizó estudios en la Universidad de Ghana. Años después, su universidad le otorgó un doctorado honoris causa, reconocimiento a su trayectoria científica y a su contribución a la exploración espacial.

Su trabajo antes de convertirse en astronauta

Antes de ingresar al cuerpo de astronautas, Koch trabajó en proyectos científicos en algunos de los entornos más extremos del planeta.

Entre sus principales experiencias destacan:



Ingeniera eléctrica en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA

Investigadora en bases científicas de la Antártida

Trabajo de campo en Groenlandia y Alaska

Participación en proyectos de la NOAA

También colaboró con el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, donde participó en misiones espaciales como Juno, dedicada al estudio de Júpiter.

Su histórica misión en la Estación Espacial Internacional

La primera misión espacial de Koch comenzó el 14 de marzo de 2019, cuando despegó desde Baikonur, Kazajistán, a bordo de la nave Soyuz MS-12 rumbo a la Estación Espacial Internacional.

Durante su estancia participó en cientos de experimentos científicos, entre ellos:



Cultivo de cristales de proteínas para investigación médica

Pruebas de bioimpresión 3D en microgravedad

Actualización del Espectrómetro Magnético Alfa

Tras 328 días en órbita, regresó a la Tierra el 6 de febrero de 2020, estableciendo el récord femenino de permanencia continua en el espacio.

El papel de Christina Koch en la misión Artemis II

Actualmente, Cristina Koch se entrena para Artemis II, misión que llevará astronautas a orbitar la Luna antes de regresar a la Tierra.

Su participación como especialista de misión incluirá tareas científicas y operativas durante el vuelo. Esta misión será clave para preparar futuros viajes que buscan llevar nuevamente humanos a la superficie lunar.

La humanidad vuelve a la Luna con lanzamiento de Artemis II

De completarse con éxito, Koch se convertirá en la primera mujer en viajar alrededor de la Luna, un paso simbólico y científico para la nueva etapa de exploración espacial.

Premios y reconocimientos en su carrera

A lo largo de su carrera, Koch ha recibido diversos reconocimientos por su contribución científica y su liderazgo en la exploración espacial.

Entre los premios más importantes destacan:



Premio a la Excelencia Neil Armstrong (2020)

Premio de Ingeniería Astronáutica del National Space Club (2020)

Premio ATHENA al Liderazgo Global (2020)

Medalla del Servicio Antártico del Congreso de Estados Unidos

Estos reconocimientos reflejan el impacto de su trabajo en la ciencia, la tecnología y la exploración del espacio.