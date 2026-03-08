SEGUIMIENTO: Marcha 8M por el Día Internacional de la Mujer en CDMX

Miles de mujeres se movilizan este domingo 8 de marzo en la Ciudad de México (CDMX) en el marco del Día Internacional de la Mujer. Colectivas feministas, organizaciones civiles, estudiantes y familias participan en la marcha del 8M, considerada una de las movilizaciones sociales más numerosas del año en el país.

Las manifestaciones tienen como objetivo visibilizar demandas relacionadas con la igualdad de derechos, el acceso a la justicia y el fin de la violencia de género.

A lo largo del día se espera la participación de diversos contingentes que avanzarán hacia el Zócalo capitalino, punto final de la movilización.

¡Tómalo en cuenta! ⚠️🚗 El próximo domingo 8 de marzo habrá movilizaciones en la CDMX por el "Día Internacional de la Mujer"



Te compartimos las alternativas viales y la ruta principal de la marcha 👇🏼 pic.twitter.com/MtzaJJ6pRK — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 5, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Marcha 8M en CDMX: puntos de reunión y ruta hacia el Zócalo

La movilización principal está prevista para iniciar alrededor del mediodía. Los contingentes avanzarán por diversas avenidas del centro de la ciudad hasta llegar a la Plaza de la Constitución.

Entre los principales puntos de concentración se encuentran:



Monumento a la Revolución

Metro Revolución

Glorieta de la Diana Cazadora

Glorieta de las Mujeres que Luchan

Desde estos lugares, las participantes se integrarán a la marcha que recorrerá parte de Paseo de la Reforma y otras vialidades del primer cuadro de la ciudad.

Marchas 8M: Salen los primeros contingentes del Monumento a la Revolución

Calles cerradas por la marcha del 8M en CDMX

Debido al paso de los contingentes, autoridades capitalinas prevén cierres y afectaciones viales en distintas zonas del centro de la ciudad.

Entre las avenidas que podrían registrar cortes a la circulación destacan:



Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas , a la altura del Palacio de Bellas Artes

, a la altura del Palacio de Bellas Artes Calle 5 de Mayo

También se anticipan afectaciones en calles cercanas que conectan con la ruta de la marcha, como Florencia, Niza, Bucareli, Balderas e Isabel La Católica.

Rutas alternas

Ante este escenario, autoridades recomiendan a los automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

Entre las vías sugeridas para circular se encuentran Circuito Interior y Avenida Chapultepec en ambos sentidos, así como Eje 1 Norte, José María Izazaga, Eje 1 Oriente y Fray Servando Teresa de Mier.

Marcha 8M: Lista completa de contingentes y los espacios donde pueden sumarse los hombres Este 2026, la marcha del Día Intenacional de la Mujer contará con al menos 9 contingentes; si vas acompañada por hombres es importante que conozcas en cuáles puedes integrarse. 06 marzo, 2026

¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer con una marcha?

Como en años anteriores, la movilización reúne a colectivos feministas, organizaciones sociales y mujeres que participan de manera independiente para exigir políticas públicas que garanticen seguridad y equidad.

El Día Internacional de la Mujer, conmemorado cada 8 de marzo, tiene su origen en las luchas históricas por los derechos laborales y civiles de las mujeres; actualmente se ha convertido en una jornada global de protesta y reflexión sobre la desigualdad de género.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.