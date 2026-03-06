Marcha 8M: Lista completa de contingentes y los espacios donde pueden sumarse los hombres

Como cada año, el 8 de marzo,miles de mujeres vestidas de morado y verde tomarán las calles de distintas ciudades en México, para participar en la Marcha 8M 2026. Las mujeres saldrán a levantar la voz para exigir que sus derechos sean respetados, para exigir una vida libre de violencia y para exigir justicia por los miles de feminicidios que se cometen cada año en nuestro país,12 cada día.

Este año participan nueve contingentes y si piensas participar en la marcha feminista, es importante que consideres en cuál de estos te puedes interar, sobre todo, si vas acompañada por hombres. A continuación, en adn Noticias, te explicamos cuáles sin estos contingentes y en cuáles pueden sumarse hombres. Recuerda que la marcha es convocada por distintos colectivos y es indispensable respetar sus condiciones.

Marcha 8M: Ruta, horarios y contingentes que participan este 2026

¿Qué es la marcha del 8M?

La marcha del 8M es una manifestación que se realiza el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Las mujeres salen a las calles con el objetivo de:

Exigir igualdad de derechos

Denunciar la violencia de género

Reclamar igualdad salarial

Pedir justicia por feminicidios

Visibilizar la discriminación y desigualdad que aún existen



¿A qué hora empieza la marcha del 8M?

La marcha 8M 2026 está programada para comenzar alrededor de las 12:00 p.m., hora en la que saldrán los primeros contingentes de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada en Paseo de la Reforma 96, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

El recorrido pasará por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y la Calle 5 de Mayo. El recorrido de las mujeres en la CDMX concluirá en el Zócalo capitalino donde se realiza la lectura de algunos posicionamientos de colectivos que convocan a la marcha.

Lista de contingentes y colectivos que participan en la Marcha del 8M

Como cada año, la marcha 8M se compone de distintos contingentes, es muy importante que consideres que si vas acompañada por hombres, solo puede integrarse a algunos de ellos.

Es indispensable que respetes estas indicaciones, porque en algunos contingentes avanzan mujeres que han sido víctimas de abuso sexual y otras violencias, por lo que se restringe que se sumen hombres para garantizar la tranquilidad de las participantes.

Familiares de víctimas de feminicidio y desaparición.

Madres buscadoras

Mujeres con discapacidad

Infancias y adolescencias acompañadas

Colectivos

Organizaciones civiles

Mujeres trabajadoras

Contingentes universitarios

Contingentes mixtos

Si acudes acompañada de hombres puedes integrarte en la parte de atrás de la marcha donde se encuentran los contingentes mixtos.

