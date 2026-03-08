El otro rostro del narco; así afecta el crimen organizado a las mujeres en un México con pocas estadísticas

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la relación entre el narcotráfico, el crimen organizado y las mujeres vuelve a evidenciar una realidad compleja: ellas aparecen tanto como víctimas de estas redes criminales como dentro de sus propias estructuras.

Organismos internacionales y especialistas coinciden en que este fenómeno sigue siendo poco visible en estadísticas oficiales y en las políticas públicas.

ONU Mujeres alerta por violencia contra las mujeres en México

De acuerdo con ONU Mujeres, la violencia contra mujeres y niñas continúa siendo una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas en el mundo.

En territorios donde operan cárteles y grupos criminales, esta problemática adquiere características particulares, que incluyen:



Desapariciones

Trata de personas

Explotación sexual

Trabajo forzado

Reclutamiento

Violencia del crimen organizado contra mujeres

Diversos organismos internacionales advierten que la violencia ejercida por redes criminales contra mujeres y niñas suele quedar diluida dentro de estadísticas generales, lo que dificulta dimensionar el problema.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha señalado que la falta de datos específicos impide medir con precisión el impacto del narcotráfico en la vida de las mujeres y limita el diseño de políticas públicas de prevención y protección.

Un informe de 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advierte que la presencia de mujeres y niñas entre las víctimas de redes criminales continúa en aumento.

Entre 2019 y 2022, el número de víctimas infantiles creció 31%, mientras que en el caso de las niñas el incremento fue de 38%. Para 2022, mujeres y niñas representaban 61% de las víctimas detectadas en redes de trata y explotación.

Delitos contra las mujeres en el marco de violencia por el crimen organizado

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)ha señalado que en regiones dominadas por el crimen organizado la violencia de género suele normalizarse o pasar desapercibida, a pesar de que afecta de manera diferenciada a mujeres y adolescentes.

En este contexto, el control criminal no se limita a enfrentamientos armados o asesinatos. En muchos casos se ejerce mediante amenazas, coerción, explotación sexual o servidumbre, formas de violencia que rara vez se reflejan en las cifras oficiales.

En México, la crisis también se refleja en el número de desapariciones. Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas indican que entre enero y diciembre de 2025 se reportaron tres mil 641 mujeres desaparecidas, lo que equivale a más de 10 casos diarios.

Mujeres dentro del crimen organizado

Al mismo tiempo que muchas mujeres son víctimas, otras han comenzado a ocupar distintos roles dentro de organizaciones criminales. Investigaciones de especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Iberoamericana señalan que en la última década ha aumentado su participación en cárteles y redes delictivas.

Actualmente pueden desempeñar funciones como reclutadoras, operadoras logísticas, contadoras, mensajeras o incluso lideresas dentro de estas estructuras; sin embargo, especialistas advierten que los grupos criminales siguen siendo profundamente patriarcales, lo que expone a muchas de ellas a dinámicas de violencia y subordinación.

Día Internacional de la Mujer en Desde las Cámaras

Este crecimiento también se refleja en las cárceles. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024 había casi 14 mil mujeres privadas de la libertad en México, más de cuatro veces la cifra registrada en 1995.

Sin estadísticas claras, protección efectiva y políticas específicas, advierten, la violencia ligada al narcotráfico seguirá teniendo un rostro mayoritariamente femenino, aunque muchas veces permanezca invisible.

