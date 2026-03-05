Lista de estaciones de Metro y Metrobús cerradas por la marcha del 8M en CDMX

Este domingo 8 de marzo, miles de mujeres saldrán a las calles de la Ciudad de México (CDMX) para marchar. Un evento especial que se ha convertido en especial en los últimos años y que, por su magnitud, obliga a modificar el servicio en el transporte público, cerrando algunas estaciones de Metro y Metrobús.

¿A qué hora es la marcha del 8M?

Los horarios pueden variar dependiendo de cada contingente u organización. Hay convocatorias para llegar desde las 9:00 am y se estima que algunas de las movilizaciones comiencen a las 10:30 am.

Algunos de los puntos de encuentro son la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el Monumento a la Revolución, La Fuente de la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Madre.

Estaciones de metro cerradas por la marcha del 8M

Considerando que el punto final de todos los contingentes es la Plaza de la Constitución de la CDMX, las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) han determinado cerrar la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2.

Cabe destacar que en años anteriores también se ha cerrado la estación Hidalgo, en donde convergen la Línea 2 y la Línea 3, considerando que también es un punto clave en el trayecto de los contingentes.

Estaciones de Metrobús cerradas por la marcha del 8M

Por otro lado, habrá muchas más estaciones de Metrobús afectadas por la marcha. De hecho, la Línea 7 que recorre todo Paseo de la Reforma suspendería su servicio como en años anteriores desde Chapultepec hasta Glorieta Violeta.

La Línea 3 también tendría afectaciones en su servicio, con el cierre en las estaciones de Hidalgo y Juárez.

La Línea 1 también tendría afectaciones en las estaciones de Hamburgo y Reforma.

Por último, la Línea 4 se quedaría sin servicio en la ruta norte y en la ruta sur.

Es por eso que las autoridades han pedido a la población tomar las precauciones necesarias en sus tiempos de movilidad si van a salir el domingo 8 de marzo, para que estos cierres no los sorprendan.

