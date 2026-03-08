Bloque negro roció de gas a reportera de Azteca Noticias y realiza actos vandálicos durante la marcha del 8M

La marcha del 8M de este 2026 transcurrió de forma pacífica durante la mayor parte del día. Fue hasta que cayó la noche cuando el llamado "bloque negro" comenzó con los actos vandálicos en edificios del Centro Histórico, con actos violentos en donde también rociaron de gas a la reportera Lucero Rodríguez, de Azteca Noticias.

Durante la marcha se registraron los primeros actos de violencia contra las vallas colocadas frente a Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México (CDMX), las cuales fueron intervenidas horas más tarde, provocando que las manifestantes rompieran algunos ventanales de los inmuebles y realizaran pintas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Reportera Lucero Rodríguez es rociada con gas

Mientras el equipo de Azteca Noticias se encontraba cubriendo los actos vandálicos en el Centro Histórico, en plena transmisión se pudo observar la forma en la que el bloque negro roció con gas a la reportera Lucero Rodríguez, quien lo reconoció de inmediato y se apartó del lugar.

Durante la marcha del #8M, integrantes del llamado “bloque negro” rociaron gas a la reportera de Azteca Noticias, Lucero Rodríguez.



Vía @Lucero_Rdz_Mx pic.twitter.com/m7ovVeKo7d — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 9, 2026

Bloque negro realiza actos vandálicos durante marcha del 8M

Desde las 4 pm de la tarde se registraron los primeros incidentes, cuando un grupo de encapuchadas utilizó martillos y otras armas blancas para ingresar a un local comercial en Av. Juárez. Las autoridades intervinieron y lograron despojar a las involucradas, asegurando las armas que llevaban.

Rumbo a las 6 pm de la tarde comenzaron a intensificarse los actos vandálicos contra las vallas de seguridad que protegían los edificios. Las integrantes del bloque negro también lanzaron piedras a los elementos de policía que se encontraban del otro lado.

Ya durante la noche, pasadas las 8:00 pm, decenas de personas comenzaron con las pintas en Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana, una vez que la mayor parte de las mujeres se habían retirado del Zócalo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.