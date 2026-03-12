Calles paralizadas por 9 bloqueos y rodadas en diferentes alcaldías de CDMX hoy

En la CDMX es muy común que haya bloqueos y de acuerdo con información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), hoy jueves se tienen previstas varias manifestaciones, por lo que te recomendamos tomar previsiones.

¿En dónde habrá bloqueos hoy en CDMX?

El Colectivo Hasta encontrarles se manifestará a las 07:30 horas en Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

A las 08:30 horas se reunirán en la Estación “Mixcoac”, línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Revolución y Andrea del Sarto, colonia Escandón 1ª. Sección, alcaldía Benito Juárez.

Integrantes del Bloque de delegaciones democráticas del IPN realizarán un bloqueo a las 09:00 horas en Dirección General De Administración ubicada en Xocongo No,58, colonia Transito, alcaldía Cuauhtémoc.

Amigos del Refugio Franciscano se manifestarán a las 10:00 horas en Fundación “Antonio Haghenbeck y de la Lama”, I.A.P. en Fray Pedro de Gante No. 8, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Comerciantes unidos La Esperanza realizarán un bloqueo a las 11:00 horas en la Explanada de la Alcaldía Tlalpan en Plaza de la Constitución No.1, colonia Tlalpan Centro I, alcaldía Tlalpan.

Integrantes de la Coordinación para la igualdad de género en la UNAM se manifestarán a las 12:00 horas en las “Islas” de la Universidad Nacional Autónoma de México en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

El Consejo Estudiantil Autónomo Cubista mantendrá un bloqueo a las 12:50 horas en la Escuela Nacional Preparatoria No. 9 “Pedro de Alba” ubicada en Av. Insurgentes Norte No. 1698, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.

Integrantes del Comité de familiares de detenidos desaparecidos se manifestarán a las 17:30 horas en la Secretaría de Gobernación Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas para este jueves

Además, se llevarán a cabo rodadas en:

Álvaro Obregón

A las 06:45 horas en Giant San Jerónimo, Av. San Jerónimo No. 630, colonia La Otra Banda.

Cuauhtémoc

A las 17:00 horas en Torre del Caballito, en Av. Paseo de la Reforma, colonia Tabacalera.

A las 20:30 horas en Plaza Tlaxcoaque, Fray Servando Teresa de Mier, colonia Centro y en Palacio de las Bellas Artes, Av. Juárez s/n, colonia Centro Histórico.

Benito Juárez

A las 20:30 horas en el Biciestacionamiento de la Estación “Mixcoac” del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Río Mixcoac, colonia Mixcoac.

Coyoacán y Benito Juárez

A las 21:00 horas en Centro de Acopio la Virgen Oficial en Av. de El Parque, colonia Avante, alcaldía Coyoacán.

