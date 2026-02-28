Canciones que cantaría Shakira en el Zócalo de CDMX basado en la gira Las mujeres ya no lloran World Tour

Shakira es una de las cantantes más reconocidas en el mundo y este domingo 1 de marzo ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo capitalino como parte de su gira internacional “Las mujeres no lloran tour” y aquí te decimos cuál podría ser el setlist de la artista.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Posible setlist de Shakira en el Zócalo

Hasta el momento se desconoce qué canciones interpretará Shakira en el Zócalo, sin embargo hay un posible setlist basado en los temas que cantó durante la gira:



La Fuerte

Girl Like Me

Las de la Intuición

Estoy Aquí

Empire / Inevitable

Te Felicito / TQG

Don’t Bother

Acróstico

Copa Vacía

La Bicicleta

La Tortura

Hips Don’t Lie

Chantaje

Monotonía

Soltera

Si te vas

Ojos Así

Pies Descalzos, Sueños Blancos

Antología

Día de enero

Sombras

Ciega, sordomuda / El Jefe

Whenever, Wherever

Waka Waka (This Time for Africa)

She Wolf

BZRP Music Sessions, Vol. 53



¿Dónde ver en vivo el concierto de Shakira?

Si no puedes asistir a la plancha del Zócalo o prefieres ver el concierto desde otro lugar, el gobierno capitalino anunció que se colocarán pantallas gigantes en Monumento a la Revolución, Pino Suárez, Sobre 20 de Noviembre y Alameda Central.

Además para que nadie se quede sin disfrutar de este evento, Shakira confirmó que parte de su presentación será transmitida en vivo a través de sus canales oficiales, así que te recomendamos mantenerte pendiente de sus Instagram, Facebook o Youtube.

El concierto será el 1 de marzo a las 20:00 horas y marcará el regreso de la colombiana casi 20 años después de su primera presentación como parte del Fijación Oral Tour en 2007.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.