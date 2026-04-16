El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este jueves que Israel y Líbano alcanzaron un acuerdo temporal de alto el fuego.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este jueves que Israel y Líbano alcanzaron un acuerdo temporal de alto el fuego. | Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este jueves 16 de abril que Israel y Líbano acordaron una tregua de 10 días tras 6 semanas de ofensiva en territorio libanés.

El anuncio se realizó desde Washington luego de conversaciones con Benjamin Netanyahu y Joseph Aoun.

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Dicho acuerdo, que entra en vigor de forma inmediata, busca reducir la violencia y abrir espacio a negociaciones.

Por su parte, Trump aseguró que ambas partes desean avanzar hacia una solución más estable en la región.

¿Qué acciones se tomarán?

La tregua contempla medidas inmediatas para contener el conflicto y facilitar el diálogo diplomático, como:

Inicio del alto al fuego desde esta misma noche

Duración de 10 días

Invitación a líderes a dialogar en la Casa Blanca

Intervención de funcionarios clave de Estados Unidos

Con estas acciones se generarán condiciones mínimas de estabilidad, pues la prioridad es frenar ataques y sentar las bases para acuerdos más amplios.

El beneficio inmediato será humanitario, con una reducción temporal de bombardeos, donde analistas advierten que el éxito depende del cumplimiento de ambas partes.

¿Cómo reaccionó cada país involucrado?

El Líbano respaldó el acuerdo y agradeció la mediación internacional, por su parte Israel no confirmó oficialmente, pero Trump aseguró que tiene el “visto bueno” del primer ministro Benjamín Netanyahu.

Sin embargo, la milicia chiita, aliada de Irán y principal actor del conflicto no participa en las negociaciones. De hecho conocieron el pacto internacional debido a que un alto cargo del grupo, Hassan Fadlallah, indicó que cualquier tregua depende de que Israel detenga todas las hostilidades, situación a la que el Hezbolá se opone.

Las respuestas han sido diversas entre los actores clave del conflicto: Líbano respaldó el acuerdo y agradeció mediación internacional Israel no confirma oficialmente, pero habría dado su visto bueno Hezbolá rechaza la tregua y condiciona su cumplimiento Estas posturas reflejan tensiones internas. La exclusión de Hezbolá genera dudas sobre la viabilidad del acuerdo. Expertos señalan que sin este grupo, el alto al fuego podría romperse. La situación sigue siendo frágil.

¿Cuál es la situación actual en el Líbano?

El conflicto ha dejado una crisis humanitaria grave. Más de dos mil personas han muerto y millones han sido desplazadas. La infraestructura en el sur del país presenta daños severos. Israel mantiene presencia militar en la zona pese al acuerdo. Este contexto eleva la presión internacional para lograr una solución. La tregua representa solo un alivio temporal.

Relación con la tensión entre EE.UU. e Irán

El alto al fuego coincide con una pausa entre Washington y Teherán. Esta situación influye en el equilibrio regional. Estados Unidos mantiene presión militar y diplomática. Irán sigue como actor clave en el conflicto indirecto. El desenlace dependerá de negociaciones futuras. La región se encuentra en un punto crítico.