Adiós al frío en Nuevo León: el SMN confirma la llegada de una aplastante ola de calor para esta fecha

Después de varios días con el termómetro apenas en un dígito por el paso del frente frío número 37, Nuevo León se prepara para un giro radical en el clima. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre miércoles y jueves Monterrey registrará máximas de 35 y 36 grados, respectivamente, con zonas donde el mercurio podría rozar los 40°.

Frente frío 37 pierde intensidad y cambia la temperatura en Nuevo León

Las primeras horas de este martes todavía dejaron sentir el frío en Monterrey, sobre todo en municipios del norte y poniente del área metropolitana, donde las temperaturas se mantuvieron en un solo dígito.

El responsable fue el frente frío número 37, que arrastró consigo una masa de aire fresco sobre los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central. No obstante, conforme el sistema frontal se desplazó hacia el mar Caribe, fue perdiendo fuerza y modificando sus características. Eso significa que el aire frío dejará de imponerse en la región y dará paso a un repunte térmico acelerado, según el anuncio del SMN.

Calor intenso desde el miércoles en Nuevo León

El pronóstico de las autoridades meteorológicas no deja lugar a dudas: el calor volverá con todo a partir del miércoles. Ese día, la máxima en Monterrey rondará los 35 grados; para el jueves, se espera que suba otro peldaño hasta los 36. En ciertas zonas, las marcas podrían aproximarse a los 40 grados.

Con el frente frío ya debilitado, las condiciones serán estables: cielos completamente despejados y sin probabilidad alguna de lluvia en los próximos días.

Cielos despejados y mayor radiación solar

La ausencia de nubosidad, combinada con un ambiente seco, acelerará la recuperación de las temperaturas. Los cielos limpios también implicarán una radiación solar más intensa, algo que se sentirá con particular fuerza durante las horas de la tarde.

El contraste será difícil de ignorar: Monterrey pasará de mañanas todavía frescas a tardes francamente calurosas en cuestión de horas. De esta manera, el viraje en las condiciones del tiempo obliga a tener presentes varios puntos:



Oscilaciones bruscas de temperatura entre la mañana y la tarde.

Un incremento notable del calor a partir de la mitad de semana.

Cielos despejados que potenciarán la radiación solar. y nula probabilidad de lluvia en el corto plazo.

Todo apunta a que el patrón atmosférico de los próximos días favorecerá temperaturas cada vez más elevadas en Nuevo León, cerrando de golpe el capítulo de frío que marcó el arranque de la semana.