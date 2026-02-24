Clima hoy: México se congela por frente frío y evento norte
La CDMX registrará hasta -2° este martes por las heladas; 8 estados reportarán un clima gélido, de acuerdo con los pronósticos del clima.
El clima de hoy 24 de febrero será azotado por el fenómeno evento norte y el frente frío que provocarán heladas en la mayoría del país, sobre todo en el centro y sur, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Heladas y lluvia por evento norte y frente frío 37 en México
Debido a la disminución drástica de la temperatura se activó triple alerta en la Ciudad de México (CDMX), pues se esperan mínimas -2°, mientras que en 8 estados habrá hasta -10°.
🤓 ¡Excelente martes!— CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 24, 2026
⛅️⛈️ Consulta el #Pronóstico #Meteorológico General de las 06:00 horas, en el siguiente enlace. 👇https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/jQYBjV94yL
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
Clima para hoy en la CDMX y el Valle de México
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó alerta roja, naranja y amarilla por el intenso frío que se espera en la capital del país.
Alerta roja
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
Alerta naranja
- Azcapotzalco
- Gustavo A. Madero
- Iztapalapa
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Alerta amarilla
- Cuauhtémoc
- Coyoacán
- Miguel Hidalgo
- Iztacalco
- Benito Juárez
⚠️ Se activa #AlertaRoja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 24/02/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 23, 2026
Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/shv8Mbzi57
En el Estado de México el ambiente será muy frío y brumoso y hasta el momento ya se detectan bancos de niebla, los cuales prevalecerán, lo que representa la reducción de la visibilidad en zonas urbanas o en tramos carreteros.
🌫️🥶Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas ⬇️ pic.twitter.com/uBV10bWOxc— CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 24, 2026
Pronósticos del clima para los estados de México
- Heladas -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca
- Frío intenso de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Chiapas
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.