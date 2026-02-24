Clima hoy: México se congela por frente frío y evento norte

El clima de hoy 24 de febrero será azotado por el fenómeno evento norte y el frente frío que provocarán heladas en la mayoría del país, sobre todo en el centro y sur, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Heladas y lluvia por evento norte y frente frío 37 en México

Debido a la disminución drástica de la temperatura se activó triple alerta en la Ciudad de México (CDMX), pues se esperan mínimas -2°, mientras que en 8 estados habrá hasta -10°.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Clima para hoy en la CDMX y el Valle de México

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó alerta roja, naranja y amarilla por el intenso frío que se espera en la capital del país.

Alerta roja



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Alerta naranja

Azcapotzalco

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Alerta amarilla

Cuauhtémoc

Coyoacán

Miguel Hidalgo

Iztacalco

Benito Juárez

En el Estado de México el ambiente será muy frío y brumoso y hasta el momento ya se detectan bancos de niebla, los cuales prevalecerán, lo que representa la reducción de la visibilidad en zonas urbanas o en tramos carreteros.

🌫️🥶Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas ⬇️ pic.twitter.com/uBV10bWOxc — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 24, 2026

Pronósticos del clima para los estados de México

Heladas -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca

Frío intenso de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Chiapas

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.