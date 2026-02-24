inklusion.png Sitio accesible
¡Sal con tiempo! Reportan retrasos en Líneas 2, 3 y 7 del Metro CDMX hoy 24 de febrero; Metrobús sin contratiempos

Clima hoy: México se congela por frente frío y evento norte

La CDMX registrará hasta -2° este martes por las heladas; 8 estados reportarán un clima gélido, de acuerdo con los pronósticos del clima.

Heladas en todo México por evento norte y frente frío 37
El frente frío número 37, al igual que el evento norte provocará un clima gélido hoy martes, de acuerdo con las autoridades meteorológicas.|@conagua_clima | X
Escrito por: Adriana Pacheco

El clima de hoy 24 de febrero será azotado por el fenómeno evento norte y el frente frío que provocarán heladas en la mayoría del país, sobre todo en el centro y sur, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Heladas y lluvia por evento norte y frente frío 37 en México

Debido a la disminución drástica de la temperatura se activó triple alerta en la Ciudad de México (CDMX), pues se esperan mínimas -2°, mientras que en 8 estados habrá hasta -10°.

Clima para hoy en la CDMX y el Valle de México

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó alerta roja, naranja y amarilla por el intenso frío que se espera en la capital del país.

Alerta roja

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tlalpan

Alerta naranja

  • Azcapotzalco
  • Gustavo A. Madero
  • Iztapalapa
  • Tláhuac
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Alerta amarilla

  • Cuauhtémoc
  • Coyoacán
  • Miguel Hidalgo
  • Iztacalco
  • Benito Juárez

En el Estado de México el ambiente será muy frío y brumoso y hasta el momento ya se detectan bancos de niebla, los cuales prevalecerán, lo que representa la reducción de la visibilidad en zonas urbanas o en tramos carreteros.

Pronósticos del clima para los estados de México

  • Heladas -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz
  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca
  • Frío intenso de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Chiapas

