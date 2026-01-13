Lanzan oferta de trabajo para mexicanos con sueldo de 42 mil pesos en empresa alemana

Si estás en busca de nuevas oportunidades laborales en este inicio de 2026 te tenemos muy buenas noticias, pues recientemente a través del Portal del Empleo del Gobierno de México, se lanzó una oferta de trabajo como enfermero o enfermera en un hospital privado alemán de especialidades.

De acuerdo con la oferta que publicaron y promocionaron las autoridades de nuestro país, la vacante está ofreciendo un sueldo de hasta 42 mil 300 pesos mensuales para aquellas personas que cumplan con los requisitos y conocimientos establecidos en la oferta laboral.

Funciones y actividades a realizar en el hospital alemán

Según con la oferta de trabajo publicada en el Portal del Empleo del Gobierno de México, se buscan enfermeras y enfermeros para brindar la atención básica y tratamientos según los estándares y guías de calidad aplicables, así como la implementación de diagnósticos.

Entre los requisitos que solicitan para poder continuar con el proceso de contratación, están los siguientes:

Contar con licenciatura en enfermería (titulado)

Conocimiento en cuidados generales, valoración de pacientes, administración de medicamentos, manejo de heridas, higiene y cuidado, así como cuidados especializados

Sin idioma extra requerido

Disponibilidad para viajar

¿Qué ofrece la vacante de trabajo como enfermero en Alemania?

El puesto antes descrito se debe cumplir en un horario que va de las 06:00 a las 14:00 horas de lunes a viernes, sin embargo, se aclara que los turnos y horarios pueden variar según con las demandas que tenga el hospital.

Por otro lado y más allá del sueldo de 42 mil 300 pesos al mes, se ofrece transporte, seguro social (atención dental y gastos médicos mayores), así como contrato por tiempo determinado.

¿Cómo aplicar a la oferta de trabajo?

Para poder aplicar a la vacante de trabajo antes mencionada, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial del Portal del Empleo y pulsar el botón (postular), el cual desplegará un menú para poder colocar la cuenta correspondiente.

