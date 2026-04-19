La actriz Sandra Echeverría revela que el número de víctimas podría ser mucho mayor tras la detención de dos por la estafa piramidal

La actriz Sandra Echeverría revela que el número de víctimas podría ser mucho mayor tras la detención de dos por la estafa piramidal | FGJCDMX | X

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que mantiene abiertas las investigaciones contra la empresa MetaXchange, luego de la detención de Nazaret “N” y Patrick “N”, presuntos integrantes de una red de fraude piramidal que habría afectado a cientos de personas en el país.

De acuerdo con autoridades capitalinas, hasta el momento se han contabilizado al menos 120 denuncias formales por un monto cercano a los 150 millones de pesos; sin embargo, el número de víctimas podría ser mayor conforme avanzan las indagatorias y se integran nuevos testimonios.

🧵Agentes de la @PDI_FGJCDMX, mediante un cateo en un inmueble en Polanco, detuvieron a Nazaret “N”, identificada como pieza central de MetaXchange, empresa investigada por un esquema de fraude que operaba bajo la fachada de inversiones en la Ciudad de México. pic.twitter.com/sw1tgFZwEr — Bertha Alcalde Luján (@BerthaAlcalde) April 18, 2026

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Caso se hizo famoso tras la denuncia de la actriz Sandra Echeverría

Entre las personas afectadas se encuentra la actriz Sandra Echeverría, quien ha señalado públicamente que más de mil 500 usuarios habrían sido defraudados y que aún existen más de 200 denuncias en proceso de documentación ante jueces.

¿Cómo operaba MetaXchange y qué es un fraude piramidal?

Las investigaciones ministeriales apuntan a que MetaXchange utilizaba un esquema de captación de recursos que prometía rendimientos superiores a los del sistema bancario tradicional, lo que incentivó a múltiples personas a invertir.

Según la Fiscalía, el modelo correspondía a un esquema tipo Ponzi, en el que los primeros inversionistas reciben pagos provenientes del dinero aportado por nuevos participantes. Este mecanismo genera una falsa percepción de rentabilidad; sin embargo, se vuelve insostenible cuando deja de ingresar capital fresco.

Para dar apariencia de legalidad, la empresa contaba con contratos, oficinas físicas y cuentas bancarias que simulaban operaciones financieras legítimas; no obstante, con el paso del tiempo los pagos se suspendieron y los inversionistas dejaron de recibir tanto rendimientos como la devolución de su capital.

Avance de la investigación por MetaXchange en CDMX

La Fiscalía de la Ciudad de México detalló que las denuncias han permitido realizar análisis financieros, rastreo de cuentas y la reconstrucción del flujo de dinero, lo que derivó en nuevas acciones judiciales.

Como resultado, otra persona ya fue vinculada a proceso y permanece en prisión preventiva, mientras que un implicado adicional enfrenta su proceso bajo medidas cautelares. Además, se han liberado nuevas órdenes de aprehensión, según confirmó Sandra Echeverría en sus redes sociales.

¿Qué sigue para las víctimas del fraude?

Las autoridades capitalinas aseguraron que continuarán con las investigaciones hasta desarticular por completo la estructura detrás de MetaXchange.

El objetivo, señalaron, es identificar a todos los responsables y garantizar el acceso a la justicia para las personas afectadas.

La Fiscalía también hizo un llamado a posibles víctimas para que presenten sus denuncias, ya que los testimonios son clave para robustecer el caso y avanzar en la recuperación de activos.

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