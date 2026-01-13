Empleo en CDMX: Ofrecen $12,700 mensuales para trabajadoras del hogar que cumplan estos requisitos

Una oportunidad de empleo para quienes se dedican al servicio del hogar apareció en el portal Computrabajo. Se trata de una vacante en la alcaldía Álvaro Obregón que ofrece un salario de 12,700 pesos mensuales, contrato por tiempo indeterminado y jornada de tiempo completo en modalidad presencial.

La empresa detrás de la oferta es Grupo Seguridad Integral. Sigue leyendo que a continuación en adn Noticias te contamos todos los detalles de la oferta laboral.

Sueldo, jornada y tipo de contratación para trabajadoras del hogar en CDMX

El puesto a ocupar contempla un ingreso mensual de $12,700, con contrato indefinido y representa una buena oportunidad para muchas personas trabajadoras . La persona seleccionada deberá cumplir un horario de tiempo completo y asistir de manera presencial al lugar de trabajo, ubicado en Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Funciones del puesto en CDMX

Quien ocupe la vacante realizará, de acuerdo con la publicación de la oferta laboral, funciones principalmente de limpieza a fondo.

A su vez, el puesto espera que la persona brinde apoyo en la cocina y atienda las distintas necesidades que surjan dentro del servicio del hogar.

Requisitos para postularse

Grupo Seguridad Integral solicita que las candidatas cuenten con:

Secundaria concluida

Al menos un año de experiencia comprobable

Familiaridad con productos e insumos de limpieza.

Se pide también disponibilidad de horario.

Como requisitos adicionales, la convocatoria especifica: edad de 18 a 40 años, dominio del español, conocimientos básicos de mantenimiento y apertura tanto para viajar como para cambiar de residencia si fuera necesario.

Prestaciones y beneficios del empleo para trabajadoras del hogar en CDMX

La oferta incluye sueldo base junto con prestaciones de ley y superiores. Entre los beneficios destacan seguro de vida, bono por desempeño, descuentos exclusivos para el personal y programas de capacitación.

Cómo aplicar a la vacante

Quienes deseen participar en el proceso de selección pueden hacer llegar su currículum o acudir en persona a calle Arenal 41, colonia Esperanza, en la alcaldía Cuauhtémoc. La zona es accesible desde el Metro San Antonio Abad (Línea 2, azul) y el Metro La Merced (Línea 1, rosa), a tan solo una cuadra de Plaza Portal Centro.

La atención se brinda de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 14:00 horas. Al presentarse, hay que solicitar el área de reclutamiento, llevar una identificación oficial vigente y portar pluma.

A su vez, puedes conocer más detalles sobre la posición en la búsqueda directa del empleo .

