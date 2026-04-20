Una marcha y varios bloqueos paralizarán la CDMX hoy lunes 20 de abril | Julio César Graw

La Ciudad de México (CDMX) tendrá un comienzo de semana complicado en cuanto a movilizaciones, ya que habrá una marcha y varios bloqueos hoy lunes 20 de abril, así que te recomendamos tomar precauciones.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y su agenda de movilizaciones, este lunes se esperan bloqueos de la Colectiva Feminista “Antimonumenta Vivas nos Queremos”, el Sindicato Mexicano de Electricistas y un Colectivo de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

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Marcha Feminista

La Colectiva Feminista “Antimonuenta Vivas nos Queremos” realizará una marcha a las 7:30 de la estación Pino Suárez, de la Línea 2 del Metro rumbo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Exigen justicia para una estudiante de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia del Instituto Politécnico Nacional, víctima de feminicidio, que fue agredida y arrojada de un vehículo en movimiento el pasado 8 de febrero.

Sindicato Mexicano de Electricistas

A las 9:00 de la mañana integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas se manifestará en el Zócalo de la CDMX en solidaridad con el Movimiento Campesino y la Huelga del Monte de Piedad en lucha por la soberanía alimentaria del país.

Colectivo de Búsqueda de Personas Desaparecidas

A las 9:00 de la mañana, un colectivo de Búsqueda de Personas Desaparecidas realizará bloqueos frente a la estación Olivo del Metrobús, ubicado en Avenida Insurgentes Sur No.1871, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

Exigen justicia por las más de 132 mil personas desaparecidas en el país, así como que el Poder Judicial de la Federación no obstaculice las búsquedas y que los criminales rindan cuentas.

Otros bloqueos en la CDMX

Estudiantes del CECYT No.10 Carlos Vallejo Márquez se manifestarán en la institución, ubicada en Avenida 508, colonia Pueblo San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero, ya que denuncian acoso de compañeros y maestros.