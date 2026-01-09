Metrobús lanza vacantes con sueldos de 12 mil pesos y solo piden bachillerato

Si estás buscando trabajo, el Metrobús publicó una lista de vacantes en diferentes áreas con sueldos de hasta 12 mil pesos, te decimos cuáles son los requisitos y cómo puedes aplicar.

Requisitos para las vacantes en el Metrobús CDMX

De acuerdo con el sitio web del Metrobús hay vacantes disponibles y los requisitos son:

Auxiliar de Supervisión en Requerimientos



Sexo indistinto

Licenciatura en Derecho

Experiencia mínima de 1 año

Contar con conocimientos en Jurídico Técnico-Práctico y en Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Actitud de servicio

Resolución de conflictos

Gestión del tiempo

El salario neto mensual es de 12 mil 216.36 pesos y la jornada laboral es de lunes a viernes.

Auxiliar de Contratos Servicios y Pagos



Sexo indistinto

Bachillerato concluido y/o carrera técnica en Contaduría o Administración

Experiencia de 1 año

Licencia vehicular vigente

Conocimientos en elaboración de reportes y supervisión operativa

Se laboran 5 días a la semana con rotación del día de descanso ocasionalmente, el turno es nocturno de las 22:00 a las 06:00 horas. El sueldo mensual es de 12 mil 216.36 pesos.

Analista en la Supervisión de Calidad de Servicio



Sexo indistinto

Bachillerato, Carrera Técnica en Comunicación Trabajo Social, o a fin preferentemente en Ciencias

Sociales

Experiencia mínima de 6 meses

Conocimiento en manejo de datos y presentaciones y manejo de Herramientas Tecnológicas e Informáticas.

Proactividad

Trabajo en equipo

Se laboran 6 días a la semana y la contratación es por honorarios asimilables a salarios. El sueldo neto mensual es de 11 mil 785.10 pesos.

¿Cómo aplicar a las vacantes del Metrobús?

Los interesados en las vacantes deberán enviar su CV y comprobante que acredita tu más reciente grado académico en el siguiente formato Nombre del archivo_Nombre del candidato_fecha en la que lo estás enviando, por ejemplo: CV_JuanPérez_19febrero2025 al correo reclutamientoyseleccion@metrobus.cdmx.gob.mx con el nombre de la vacante que te interesa como asunto.

La fecha límite para envío de documentos es el 13 de enero. Las pruebas psicométricas y de evaluación técnica se realizarán el 15 y 16 de enero; la entrevista el 19 y 20 de enero para comenzar a laborar el 1 de febrero de 2026.

En México hay más de 1 millón de personas sin empleo

