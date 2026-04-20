La mañana de este lunes 20 de abril de 2026 comenzó con complicaciones para miles de usuarios del transporte público en la Ciudad de México (CDMX), debido a retrasos significativos en varias líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y del Metrobús.
Las afectaciones, que alcanzan hasta 15 minutos de espera, han generado saturación en andenes y unidades.
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¿Qué líneas del Metro CDMX presentan retrasos hoy?
De acuerdo con información oficial y reportes de usuarios, al menos seis líneas del Metro presentan demoras importantes:
- Línea 1: retrasos de hasta 15 minutos
- Línea 3: demoras de 10 a 15 minutos, especialmente en dirección Universidad
- Línea 8: demoras de más de 10 minutos
- Línea 9: retrasos superiores a 10 minutos
- Línea A: retrasos de 10 a 15 minutos; alta afluencia y andenes saturados
- Línea B: esperas de 10 a 15 minutos, con reportes de trenes detenidos entre estaciones
El Metro CDMX informó que trabaja para “agilizar la circulación y la salida de los trenes desde las terminales”; sin embargo, los tiempos de espera continúan afectando a los usuarios en plena hora pico.
Estaciones cerradas del Metro CDMX hoy lunes
El organismo también recordó que algunas estaciones permanecen cerradas por trabajos de rehabilitación, lo que impacta la movilidad en la capital:
- Auditorio (Línea 7): cerrada, sin servicio
- San Antonio Abad (Línea 2): cerrada hasta nuevo aviso
En contraste, la estación Zócalo/Tenochtitlan (Línea 2) se mantiene abierta y brinda servicio en ambos sentidos, de Tasqueña a Cuatro Caminos, lo que representa una opción para quienes se dirigen al Centro Histórico.
Metrobús CDMX con demoras este lunes 20 de abril
El Metrobús CDMX también reporta afectaciones en distintas rutas, con unidades que se incorporan de manera paulatina al servicio:
- Línea 1: retrasos de 10 a 15 minutos, principalmente en dirección El Caminero
- Línea 7: demoras de hasta 15 minutos, especialmente hacia Indios Verdes
Autoridades capitalinas recomiendan a los usuarios anticipar sus traslados, considerar rutas alternas y mantenerse informados, ante las afectaciones que continúan este lunes en la red de transporte público.
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