Seis líneas del Metro y dos del Metrobús operan con lentitud este lunes

Seis líneas del Metro y dos del Metrobús operan con lentitud este lunes | Metro CDMX | X

La mañana de este lunes 20 de abril de 2026 comenzó con complicaciones para miles de usuarios del transporte público en la Ciudad de México (CDMX), debido a retrasos significativos en varias líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y del Metrobús.

Las afectaciones, que alcanzan hasta 15 minutos de espera, han generado saturación en andenes y unidades.

#MetroAlMomento:

Recuerda que las estaciones Auditorio de la Línea 7 y San Antonio Abad de la Línea 2, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.



La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2,… pic.twitter.com/YJSBYH5f1S — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 20, 2026

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¿Qué líneas del Metro CDMX presentan retrasos hoy?

De acuerdo con información oficial y reportes de usuarios, al menos seis líneas del Metro presentan demoras importantes:

Línea 1 : retrasos de hasta 15 minutos

: retrasos de hasta 15 minutos Línea 3 : demoras de 10 a 15 minutos, especialmente en dirección Universidad

: demoras de 10 a 15 minutos, especialmente en dirección Universidad Línea 8 : demoras de más de 10 minutos

: demoras de más de 10 minutos Línea 9 : retrasos superiores a 10 minutos

: retrasos superiores a 10 minutos Línea A : retrasos de 10 a 15 minutos; alta afluencia y andenes saturados

: retrasos de 10 a 15 minutos; alta afluencia y andenes saturados Línea B: esperas de 10 a 15 minutos, con reportes de trenes detenidos entre estaciones

El Metro CDMX informó que trabaja para “agilizar la circulación y la salida de los trenes desde las terminales”; sin embargo, los tiempos de espera continúan afectando a los usuarios en plena hora pico.

Estaciones cerradas del Metro CDMX hoy lunes

El organismo también recordó que algunas estaciones permanecen cerradas por trabajos de rehabilitación, lo que impacta la movilidad en la capital:

Auditorio (Línea 7) : cerrada, sin servicio

: cerrada, sin servicio San Antonio Abad (Línea 2): cerrada hasta nuevo aviso

En contraste, la estación Zócalo/Tenochtitlan (Línea 2) se mantiene abierta y brinda servicio en ambos sentidos, de Tasqueña a Cuatro Caminos, lo que representa una opción para quienes se dirigen al Centro Histórico.

Metrobús CDMX con demoras este lunes 20 de abril

El Metrobús CDMX también reporta afectaciones en distintas rutas, con unidades que se incorporan de manera paulatina al servicio:

Línea 1 : retrasos de 10 a 15 minutos, principalmente en dirección El Caminero

: retrasos de 10 a 15 minutos, principalmente en dirección El Caminero Línea 7: demoras de hasta 15 minutos, especialmente hacia Indios Verdes

Autoridades capitalinas recomiendan a los usuarios anticipar sus traslados, considerar rutas alternas y mantenerse informados, ante las afectaciones que continúan este lunes en la red de transporte público.

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