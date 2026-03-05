Vuelven el clima helado; frente frío 39 llegará a México con temperaturas mínimas de -5°C

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que este viernes 6 de marzo el frente frío 39 será reforzado por una nueva masa de aire polar, lo cual provocará que el clima en México sufra un intenso descenso en las temperaturas en entidades del norte del país.

De igual forma, a través del portal web oficial de la Conagua se informó que el frente frío 39 estará interactuando con una vaguada polar, las corrientes en chorro polar y una línea seca, lo cual también provocará lluvias y chubascos sobre el noreste del país.

Pronósticos de fríos y heladas en México este 6 de marzo

De acuerdo con la Conagua, los estados del país en los que se harán presentes temperaturas de -5 a -10°C son Chihuahua y Durango, esto durante la madrugada del primer viernes del mes de marzo.

Por otro lado, se prevén temperaturas mínimas de 0 a -5°C en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas y el Estado de México (Edomex).

¿A qué hora lloverá en México este 6 de marzo?

En cuanto a los pronósticos de lluvias que se prevén para el clima en México este 5 de marzo, la Conagua informó que se prevén precipitaciones en los siguientes estados de la República Mexicana:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Sinaloa

Durango

Zacatecas

Guanajuato

Querétaro

Tlaxcala

Tabasco

Pronósticos de temperatura altas para el clima en México

Por su parte, los estados que tendrán calor extremo de hasta 40°C son Oaxaca, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz y Yucatán.

De igual forma, se prevé un calor de hasta 35°C en Coahuila, Durango, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Quintana Roo.

