Sal con paraguas; pronostican lluvias y tormentas con granizadas este jueves 5 de marzo en CDMX

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer que hoy jueves 5 de marzo de 2026 se prevén lluvias y tormentas acompañadas de granizadas en gran parte del territorio que compone a la Ciudad de México (CDMX).

A través de su informe diario, el SMN señaló que pasado el mediodía de este 5 de marzo se esperan temperaturas máximas de 24°C, así como una mínima de 10°C en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

¿A qué hora lloverá hoy en la CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las lluvias y tormentas se comenzaron a hacer presentes desde las 13:25 horas en varias colonias de la alcaldía Álvaro Obregón, así como chubascos en Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Tlalpan.

Se destacó que en la zona de la alcaldía Álvaro Obregón hay caída de granizo acompañado de lluvias intensas, por lo cual se recomendó revisar los pronósticos de alerta amarilla por precipitaciones en la CDMX hoy 5 de marzo.

Pronósticos del clima en la CDMX hoy 5 de marzo

Fue la misma SGIRPC, la que dio a conocer que para la tarde-noche de hoy 5 de marzo, se prevén condiciones de lluvias fuertes en gran parte de la CDMX, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica intensa.

Se prevén lluvias ligeras en las alcaldías de Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán y Milpa Alta, así como chubascos en la Miguel Hidalgo a lo largo de este primer jueves de marzo de 2026.

Clima en Edomex hoy jueves 5 de marzo

En cuanto al Estado de México (Edomex), el SMN señaló que de igual forma se prevén lluvias acompañadas de granizo a partir de las 14:00 horas de este jueves.

Por otro lado, se prevén rachas de viento de entre 25 y 45 kilómetros por hora en la demarcación, la cual también se verá afectada por temperaturas menores a los 25°C este jueves 5 de marzo.

