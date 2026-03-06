Metro CDMX hoy viernes 6 de marzo 2026: líneas saturadas y detalles del avance de trenes

Este viernes 6 de marzo, el Metro de la Ciudad de México (CDMX) presenta percances focalizados en estaciones centrales y de las líneas 9 (café), 7 (naranja) y 3 (verde).

Hoy, aquí en adn Noticias, te presentamos el estado de las operaciones de las 12 líneas del Metro y las siete líneas del Metrobús.

¿Cómo avanza el Metro CDMX hoy viernes?

Trenes y andenes llenos, largos tiempos de espera y usuarios molestos ante el lento es el ambiente que se vive en el Metro de la Ciudad de México la mañana de este viernes 6 de marzo.

El Metro, con más de 50 años siendo el principal medio de transporte y movilidad de la capital traslada diariamente a millones de usuarios, por lo que es más que indispensable conocer el estado de los tiempos de traslado y el flujo de unidades.

En su cuenta de X, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) reporta afluencia moderada y circulación constante de trenes, sin embargo los usuarios indican lo contrario.

#MetroAlMomento:

Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 5, 7, 9 y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Te recomendamos anticipar tu salida y planificar tu traslado. Mantente informado a través de… pic.twitter.com/Dikztzz3cC — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 6, 2026

¿Cómo obtener un justificante laboral del Metro CDMX?

Para solicitar un justificante laboral del Metro CDMX, es necesario acudir personalmente a las oficinas del Sistema de Transporte Colectivo, ubicadas en el primer piso de la estación Juárez de la Línea 3.

El trámite requiere llenar un formulario y presentar una queja por el retraso en el servicio, especificando la fecha y hora del incidente. Además, se deben proporcionar los datos del empleo y el nombre del superior inmediato.

El justificante solo se emitirá si el retraso fue causado por situaciones como un corto circuito, fallas eléctricas, pinchadura de llanta, problemas con la apertura de puertas, accidentes en las vías o desperfectos en el motor del Metro CDMX.

¿Cómo avanza el Metrobús hoy?

Para conocer los tiempos de espera, líneas con alta afluencia o que presentan problemas, puedes dar click en este enlace donde se actualiza constantemente el estado del servicio.

