Videos
-
90% de los músicos abandonan su carrera. ¿Cómo revertirlo?
México es uno de los 10 mercados más grandes para la industria de la música, no obstante, 90% de los artistas acaban dejando su carrera por falta de oportunidad y sólo el 1% puede vivir de los ingresos que ganan al subir música a internet.
-
Emprender desde México para 70 millones de hispanos en Estados Unidos
No te pierdas una charla reveladora sobre emprendimiento, innovación y salud: desde crear empresas tecnológicas globales hasta reimaginar el cuidado de la salud para comunidades hispanas en EE. UU. y México.
-
Emprender con IA en Latinoamérica, sin perder soberanía
La inteligencia artificial ya está transformando los negocios: 33% de los directores de empresas a nivel global reportan incrementos en sus utilidades gracias a su uso.
-
Lo que hacen los mejores líderes del mundo
México tiene una oportunidad enorme para crecer gracias a la abundancia de talento, comparable con empresas globales exitosas.
-
El Emprendimiento social para apoyar a personas amputadas
Esta semana hablamos de una empresa social que ha logrado multiplicar por 7 la proporción de mexicanos que reciben una prótesis y se logran adaptar a ella para recuperar movilidad e independencia.
-
Ordenar las finanzas con tecnología abre muchas puertas
Hablamos de cómo utilizar la tecnología para eficientar la administración y las obligaciones fiscales de las empresas, lo que reduciría el costo administrativo, el costo de los créditos y así podrían pagar mayores salarios.
-
Residuos: no son basura, sino oportunidades
Esta semana hablamos de porqué es tan importante reciclar y cómo a partir de la tecnología podemos mejorar el aprovechamiento de los residuos; dejar de ver a la basura como tal y verla como una oportunidad.
-
La sociedad civil que México necesita
En esta emisión, platicamos con Antonio Domínguez Sagols, Director de Fundación Azteca de la importancia de una sociedad civil fuerte, de la eficiencia de las A.C. frente al gobierno y de involucrarnos más en los sustos públicos de nuestro país.
-
La nueva era de los humanos virtuales
¿Cómo se crea un humano virtual? Iván Muñoz, pionero mexicano en digitalización humana, explica cómo la fotogrametría y la IA están transformando el cine, los videojuegos y la formación profesional.
-
El lado desconocido de las vacunas y efectos secundarios
En este episodio se habla de cómo la vacunación en adultos y adultos mayores puede ayudarnos a mantener salud, funcionalidad y calidad de vida a lo largo del tiempo.