Explosión de ducto de Pemex deja al menos 3 muertos en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

Videos

  • 90% de los músicos abandonan su carrera. ¿Cómo revertirlo?

    México es uno de los 10 mercados más grandes para la industria de la música, no obstante, 90% de los artistas acaban dejando su carrera por falta de oportunidad y sólo el 1% puede vivir de los ingresos que ganan al subir música a internet.

  • Ordenar las finanzas con tecnología abre muchas puertas

    Hablamos de cómo utilizar la tecnología para eficientar la administración y las obligaciones fiscales de las empresas, lo que reduciría el costo administrativo, el costo de los créditos y así podrían pagar mayores salarios.

  • Residuos: no son basura, sino oportunidades

    Esta semana hablamos de porqué es tan importante reciclar y cómo a partir de la tecnología podemos mejorar el aprovechamiento de los residuos; dejar de ver a la basura como tal y verla como una oportunidad.

  • La sociedad civil que México necesita

    En esta emisión, platicamos con Antonio Domínguez Sagols, Director de Fundación Azteca de la importancia de una sociedad civil fuerte, de la eficiencia de las A.C. frente al gobierno y de involucrarnos más en los sustos públicos de nuestro país.

  • La nueva era de los humanos virtuales

    ¿Cómo se crea un humano virtual? Iván Muñoz, pionero mexicano en digitalización humana, explica cómo la fotogrametría y la IA están transformando el cine, los videojuegos y la formación profesional.