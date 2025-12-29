Ordenar las finanzas con tecnología abre muchas puertas

Hablamos de cómo utilizar la tecnología para eficientar la administración y las obligaciones fiscales de las empresas, lo que reduciría el costo administrativo, el costo de los créditos y así podrían pagar mayores salarios.

Podemos hacer más asequible el acceso al crédito para que las empresas crezcan y paguen mejores salarios.

En México el crédito al sector privado es de sólo 27% del PIB, mientras que en el resto de Latinoamérica es de más de 45%, las tasas de interés para las pymes mexicanas son del triple que en España o Estados Unidos.

Es importante que utilicemos las nuevas tecnologías para hacer más eficiente la administración de los negocios y así se reduzca el costo de los créditos.