90% de los músicos abandonan su carrera. ¿Cómo revertirlo?

México es uno de los 10 mercados más grandes para la industria de la música, no obstante, 90% de los artistas acaban dejando su carrera por falta de oportunidad y sólo el 1% puede vivir de los ingresos que ganan al subir música a internet. Hoy en Ahora Futuro; México y el Mundo hablamos de cómo dar a los músicos más y mejores oportunidades.

