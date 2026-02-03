Emprender desde México para 70 millones de hispanos en Estados Unidos

No te pierdas una charla reveladora sobre emprendimiento, innovación y salud: desde crear empresas tecnológicas globales hasta reimaginar el cuidado de la salud para comunidades hispanas en EE. UU. y México. Hay un enorme mercado de casi 70 millones de estadounidenses de origen latinoamericano, más del 50% de ellos son de origen mexicano. Los emprendedores, desde México, pueden ofrecerles servicios, por ejemplo, servicios de salud que son 70% más baratos aquí que en Estados Unidos.

La Inteligencia Artificial es un gran reto y a la vez una enorme oportunidad, porque las empresas cada vez necesitan menos trabajadores, pero al mismo tiempo es más fácil emprender y aprovechar las oportunidades en cualquier parte del mundo trabajando desde casa.

