Residuos: no son basura, sino oportunidades

Esta semana hablamos de porqué es tan importante reciclar y cómo a partir de la tecnología podemos mejorar el aprovechamiento de los residuos; dejar de ver a la basura como tal y verla como una oportunidad.

90% de los desechos que se separan para reciclar se pueden aprovechar, pero cuando llegan al relleno sanitario cerca del 70% se desperdicia porque ya está contaminado. Por ello es tan importante separar los desechos.

México es el país que más recicla en Latinoamérica, y el tercero a nivel mundial. El PET es el material que más se recicla, incluso por arriba del 60%. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer, por eso es tan importante que aprovechemos las nuevas tecnologías para lograr tener un mundo mucho más sano y justo.