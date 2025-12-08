La nueva era de los humanos virtuales

¿Cómo se crea un humano virtual? Iván Muñoz, pionero mexicano en digitalización humana, explica cómo la fotogrametría y la IA están transformando el cine, los videojuegos y la formación profesional.

El mercado de los humanos digitalizados superará los 600 mil millones de dólares en los próximos 5 años y los influencers que son humanos digitales superará los 50 mil millones de dólares. Es un enorme mercado de gran oportunidad para los mexicanos.

