La sociedad civil que México necesita
En esta emisión, platicamos con Antonio Domínguez Sagols, Director de Fundación Azteca de la importancia de una sociedad civil fuerte, de la eficiencia de las A.C. frente al gobierno y de involucrarnos más en los sustos públicos de nuestro país.
El número de organizaciones de la sociedad civil en México se desplomó de 42 mil a sólo 10 mil, y eso que hay algunas muy eficientes, como por ejemplo Fundación Castro Limón donde 85% de los niños con cáncer logran curarse al 100%, un resultado muy por encima de lo que puede ofrecer hoy el sistema público de salud mexicano.
Por ello hoy platicamos con Antonio Domínguez Sagols, Director de Fundación Azteca, que trabaja y apoya a organizaciones de la sociedad civil, y nos habla de lo importante que es tener una sociedad civil más fuerte.