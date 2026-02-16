inklusion.png Sitio accesible
Oportunidades sin límites | Ahora Futuro / México y el Mundo

En este episodio hablamos del papel fundamental que juega el sector privado y la innovación tecnológica para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, a través de brindarles las herramientas necesarias para insertarse en una vida laboral digna y bien pagada.

Aproximadamente 10 millones de personas viven con discapacidad en el país. La inclusión laboral y la participación del sector privado son clave para generar más y mejores oportunidades, así como para garantizar una mejor calidad de vida para todos y todas.

