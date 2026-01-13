El Emprendimiento social para apoyar a personas amputadas

Esta semana hablamos de una empresa social que ha logrado multiplicar por 7 la proporción de mexicanos que reciben una prótesis y se logran adaptar a ella para recuperar movilidad e independencia.

Sólo 3 de cada 100 mexicanos que pierden una extremidad, logran recuperar la movilidad; los 97 restantes pierden mucho y hasta dejan de salir de sus casas. La innovación y el emprendimiento pueden cambiar esta realidad; por ejemplo, un emprendimiento mexicano ha logrado que la proporción de personas que reciben y se adaptan a una prótesis sea 7 veces mayor que el promedio en el país.

