Para la cuesta de enero, pasos para obtener un préstamo de 10 mil pesos del Fonacot este 2026

La cuesta de enero puede significar un grave problema para la gran mayoría de las y los mexicanos, pues entre fiestas decembrinas, vacaciones y regalos el aguinaldo parece no ser suficiente. Es por ello que desde hace un par de años el Gobierno de México habilitó la posibilidad de solicitar un préstamo al Instituto Fonacot con tasas de intereses bajos.

De acuerdo con las mismas autoridades de nuestro país, los préstamos que son solicitados ante este instituto en caso de ser aprobados se transfieren de manera directa a la cuenta bancaria del beneficiario, con la facilidad de poder pagarlo con descuentos directos vía nómina.

Requisitos para obtener un préstamo del Fonacot

Las especificaciones para poder solicitar un préstamo Fonacot señalan un total de siete requisitos para poder continuar con el trámite, el cual podría otorgar un monto de hasta 10 mil pesos a las solicitantes.

Los requisitos son:

Laborar en un centro de trabajo afiliado a Fonacot

Ser mayor de edad

Antigüedad mínima de 6 meses en tu trabajo actual

Número de celular para llamada de validación en el momento

2 referencias personales con número directo

Correo electrónico

Recibir ingresos a partir de un salario mínimo en la zona central en adelante

¿Qué documentos piden para obtener un préstamo del Fonacot?

En caso de contar con los requisitos antes mencionados, el Gobierno de México señala que las y los interesados en un préstamo Fonacot deben presentar documentos como una identificación oficial (INE, pasaporte, etc); estado de cuenta, resumen de movimientos o contrato de apertura de cuenta; comprobante de domicilio; últimos cuatro recibos de nómina.

Pese a ello, se mencionó que en caso de ser seleccionada o seleccionado para el préstamo, se pueden solicitar documentos adicionales como constancia de antigüedad del centro de trabajo, carta de oficio, constancia de semanas cotizadas en el IMSS y demás.

¿Cuál es la tasa de los préstamos que da el Fonacot?

Es importante mencionar que las tasas de interés en los préstamos Fonacot pueden variar según el caso del solicitante, sin embargo, ésta puede rondar entre el 0.8 y el 2.8% mensual, lo cual deriva entre el 12.53 y el 17.23% anual.

