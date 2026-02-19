Promueven ley para que antecedentes penales no frenen contratación en empresas de CDMX

Con la finalidad de reducir los números de reincidencia delictiva por parte de los internos que son puestos en libertad tras su condena, la diputada del PVEM, Rebeca Peralta, promovió una iniciativa de Ley para evitar que los antecedentes penales sean un impedimento para la contratación en empresas.

La diputada del Partido Verde señaló que la iniciativa no busca eliminar los antecedentes delictivos de las personas, sino limitar el uso de esta información en trámites administrativos y procesos relacionados con la contratación laboral.

¿Qué dice la propuesta sobre los antecedentes penales?

La iniciativa se presentó bajo la llamada Ley de Sellado Automático de Antecedentes Penales (SAAP), la cual aplicaría única y exclusivamente para las personas que hayan cumplido su condena y que no hayan reincidido en cierto periodo de tiempo.

En ese sentido, dependiendo de la gravedad del delito cometido por una persona, el registro quedará vigente entre cuatro a ocho años.

Se destacó que la iniciativa excluye de manera expresa los delitos graves, entre ellos los sexuales, feminicidios, secuestros, delincuencia organizada y cualquier delito cometido con violencia.

¿Por qué buscan que los antecedentes penales no frenen contrataciones?

De acuerdo con lo mencionado por la misma Rebeca Peralta, hoy en día aquellas personas que cumplen con su condena y que no son reincidentes en delitos, pueden pasar varios años sin encontrar una oportunidad laboral por la solicitud de los antecedentes no penales por parte de las empresas.

Mencionó que nueve de cada 10 personas que salen de prisión no pueden encontrar trabajo por su historial penal, lo cual más allá de fortalecer la seguridad de la ciudadanía, la debilita gracias a que lleva a la reincidencia delictiva por parte de estos sujetos.

De esta manera, aseguró que la Ciudad de México (CDMX) se podría convertir en la primera entidad de la República en implementar un cambio de fondo para entender y regular la reinserción social.

