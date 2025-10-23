Constancia de no derechohabiente del ISSSTE: El paso a paso para sacarla

Constancia de no derechohabiente del ISSSTE: El paso a paso para sacarla | JEFF BERGEN

La carta o constancia de no derechohabiente del ISSSTE es un documento oficial que certifica y demuestra que una persona no se encuentra afiliada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o que está inactiva en el sistema.

El ISSSTE está obligado a satisfacer el bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados, jubiladas y familiares derechohabientes.

Esta institución otorga seguros, prestaciones y servicios a todas sus afiliadas y afiliados, bajo los valores institucionales de la honestidad, la legalidad y la transparencia.

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¿Cómo obtener la constancia de no derechoabiente del ISSSTE?

Para obtener tu carta-constancia de no derechohabiente del ISSSTE, puedes realizar el trámite en línea o de forma presencial:

Por Internet:

Ingresa a la oficina virtual del ISSSTE, selecciona el módulo Servicios/Acreditación de No Afiliación en la parte superior derecha, verifica que los datos sean correctos y descarga la constancia.

De manera presencial:

Acude al Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas en las Delegaciones Estatales y Regionales del ISSSTE o al Área Técnica en las Clínicas de Medicina Familiar más cercana a tu domicilio, de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas para solicitar el trámite de acreditación de no afiliación y presenta la documentación necesaria.

Los documentos que debes presentar para poder realizar ese trámite son: una identificación oficial vigente (Credencial para votar INE, Pasaporte o Cédula profesional) y tu CURP (Clave Única de Registro de Población), ambos en formato original.

¿Quién puede pedir su constancia de no ser derechohabiente ISSSTE?

Las y los trabajadores que alguna vez estuvieron afiliados, pero que por razones personales han terminado su relación laboral con la dependencia, pueden solicitar su constancia de no ser derechohabiente del ISSSTE.

Este trámite puede realizarlo cualquier persona sin excepción, no tiene costo y tampoco es necesario hacer cita. La respuesta a la resolución de este procedimiento es inmediata, como se explica en este video del canal oficial del Gobierno Federal en YouTube:

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