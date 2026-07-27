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Éctor Jaime Ramírez: El sistema de salud en México colapsó | Desabasto de medicamentos y promesas incumplidas

¿El sistema de salud en México mejoró o empeoró? En esta entrevista, el diputado y médico Éctor Jaime Ramírez analiza las promesas incumplidas del gobierno en materia de salud y explica por qué el desabasto de medicamentos continúa afectando a millones de mexicanos.

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Por: Redacción adn Noticias

Durante la conversación, el legislador detalla las decisiones que, a su juicio, provocaron la crisis en la compra y distribución de medicamentos, desde la desaparición de los esquemas de adquisiciones consolidadas hasta los cambios de estrategia con INSABI, UNOPS, BIRMEX e IMSS Bienestar.

Además, aborda temas como:

• El desabasto de medicamentos y su impacto en los pacientes.• Las fallas en la logística y distribución en todo el país.• El costo y los resultados de la Megafarmacia.• El crecimiento de las farmacias privadas ante la falta de medicinas en el sector público.• La reducción del catálogo de medicamentos disponibles en hospitales públicos.• El estado actual de los hospitales de alta especialidad.• El reconocimiento del gobierno sobre la necesidad de recurrir a farmacias privadas para surtir medicamentos.

¿Es posible recuperar el sistema de salud mexicano? ¿Qué medidas podrían revertir esta crisis? Conoce el análisis completo de Éctor Jaime Ramírez en esta entrevista.

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