Últimos días en CDMX: el 30 de junio es la fecha límite para conseguir el distintivo “Espacio Libre de Plásticos de un Solo Uso” y estos son los requisitos

El registro para obtener el distintivo Espacio Libre de Plásticos de un Solo Uso en la CDMX cerrará el próximo 30 de junio, permitiendo que las personas físicas y morales con locales comerciales en la capital validen sus procesos sustentables.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México coordina esta convocatoria oficial para certificar a los comercios fijos y prestadores de servicios que eliminaron los empaques desechables de sus operaciones diarias. Los interesados deben formalizar sus solicitudes mediante las plataformas digitales oficiales habilitadas por la dependencia.

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¿Cuáles son los requisitos obligatorios para tramitar la placa oficial ante la SEDEMA?

El registro para obtener esta certificación se realiza mediante un formulario electrónico en el portal oficial de la SEDEMA. Los inspectores evalúan la documentación presentada antes de programar una visita física de verificación al establecimiento comercial para certificar el cumplimiento de las normas.

Las personas físicas o morales interesadas en el trámite deben cumplir de forma estricta estas condiciones:

Contar con una Manifestación Ambiental Única o un Informe de Desempeño Ambiental debidamente tramitados.

debidamente tramitados. Disponer de un plan de manejo de residuos sólidos autorizado que describa las acciones de separación y aprovechamiento.

que describa las acciones de separación y aprovechamiento. Aportar una lista detallada con los tipos de productos compostables o materiales alternativos que sustituyen a los plásticos.

que sustituyen a los plásticos. Registrar evidencias sobre la participación en campañas oficiales de la dependencia enfocadas en reducir la contaminación.

¿Cuáles son las condiciones de la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México?

La Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México restringe la distribución de insumos plásticos desechables en los establecimientos comerciales de la capital. La obtención de la placa oficial requiere que los negocios superen una auditoría documental y una inspección física en sus locales.

Los establecimientos interesados en la acreditación de la Secretaría del Medio Ambiente deben alinearse a estas disposiciones:

Eliminar por completo bolsas, empaques, utensilios o envases de un solo uso en todos los servicios directos o concesionados.

Presentar una propuesta técnica con una proyección máxima de tres meses para sustituir los materiales prohibidos si aún no se concreta la eliminación absoluta.

si aún no se concreta la eliminación absoluta. Implementar un plan de manejo autorizado por la normatividad local que priorice la separación selectiva y maximice el aprovechamiento.

y maximice el aprovechamiento. Acreditar la impartición de talleres educativos sobre manejo de desechos dirigidos al personal operativo y a los clientes.

La secretaria @Jualicra informó en conferencia de prensa que, en el marco de los festejos futboleros y el FIFA FanFest, por instrucciones de la jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM se refuerza la campaña de separación de residuos en la Ciudad de México para promover una celebración… pic.twitter.com/E0vf7kGWXe — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) June 23, 2026

¿Qué incentivos económicos otorga el Gobierno de la Ciudad de México?

La validez del certificado abarca un periodo de dos años contados a partir de la fecha de su expedición. Las solicitudes de renovación deben registrarse con treinta días hábiles de anticipación al vencimiento del documento. El trámite requiere la comprobación de un incremento sostenido en la utilización de insumos compostables.

La obtención del distintivo permite el acceso a beneficios coordinados con la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Administración y Finanzas:

Créditos por única ocasión: financiamientos públicos destinados exclusivamente a sufragar los costos de adquisición de materias primas alternativas.

financiamientos públicos destinados exclusivamente a sufragar los costos de adquisición de materias primas alternativas. Incentivos fiscales directos: reducciones impositivas específicas cuyas condiciones se estipulan detalladamente en las convocatorias financieras de la tesorería local.

La entrega semestral de reportes de impacto ambiental garantiza la continuidad de las exenciones otorgadas. Los negocios validados ingresan de forma automática a un directorio de establecimientos sustentables de amplia difusión metropolitana.

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