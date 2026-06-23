En la CDMX, el Sistema de Monitoreo Atmosférico es el encargado de llevar a cabo un análisis para conocer si hay partículas contaminantes en el ambiente y de acuerdo con los datos de hoy, la calidad del aire es mala, conoce cuáles son las medidas que se implementarán.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

De acuerdo con el monitoreo de este martes, la calidad del aire en la CDMX es mala y el nivel de riesgo es alto debido a que hay presencia de partículas PM2.5 que están conformadas por polvo, hollín y sustancias químicas de combustión. Estas partículas son tan diminuyas que pueden evadir las defensas naturales del cuerpo y pueden ingresar a los pulmones y al torrente sanguíneo.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Aunque están presentes estas partículas en el ambiente la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) no tiene previsto activar la Fase 1 de Contaminación Ambiental o el Doble Hoy No Circula, por lo que este martes solo descansan los vehículos con holograma 1 y 2, engomado rosa y terminación de placas 7 y 8.

¿Qué origina la contaminación y cómo impacta a la salud?

La contaminación ambiental se genera principalmente por la quema de combustibles fósiles y materia orgánica como:

Emisiones de vehículos en especial diésel

Industrias y plantas de energía

Incendios forestales, quema de basura y fogatas

Procesos de construcción y polvo

Respirar constantemente estas partículas puede provocar daños a la salud, a corto plazo: irritación de ojos, nariz, garganta, dolor de cabeza y dificultad para respirar. Mientras que a largo plazo puede generar asma, bronquitis, reducción de la función pulmonar, infartos, derrames cerebrales y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas.

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