Operación Enjambre: Detienen al alcalde de Atlatlahuacan y exalcalde de Yecapixtla, Morelos

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció la detención de cuatro personas en Morelos, principalmente al alcalde de Atlatlahuacan, Agustín “N”, así como del expresidente municipal de Yecapixtla, Irving “N”.

Por medio de su cuenta oficial de X, el funcionario mencionó que también buscan cumplimentar la orden de aprensión en contra de Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como parte de la continuidad de la Operación Enjambre, en Morelos, elementos de @FGRMexico @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia, cumplimentaron

4 órdenes de aprehensión… pic.twitter.com/PG6fxbeKRa — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 20, 2026

¿Por qué arrestaron a los alcaldes de Morelos?

García Harfuch destacó que las cuatro detenciones forman parte de la Operación Enjambre, es decir, de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en la cual se han investigado a funcionarios públicos de todos los niveles y que ha tenido detenidos en varias entidades, entre ellas el Estado de México (Edomex).

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