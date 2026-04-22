Aprovecha ahora; amplían fechas de descuento en multas, recargos y control vehicular en Tamaulipas

Tamaulipas amplía periodo de descuentos en trámites y multas | Secretaría de Finanzas de Tamaulipas

Si eres habitante del estado de Tamaulipas y aún no cumples con los trámites vehiculares y fiscales de este 2026 te tenemos muy buenas noticias, pues la Secretaría de Finanzas del estado dio a conocer que se ampliaron las fechas para aplicar los descuentos en licencias de conducir, así como en la condonación de recargos y multas.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que las autoridades de Tamaulipas informaron que la ampliación del periodo se da con la finalidad de apoyar a la ciudadanía a regularizar sus situaciones fiscales, esto para evitar el cobro de más multas.

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Descuentos en multas y trámites vehiculares en Tamaulipas 2026

De acuerdo con lo anunciado por la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, los descuentos que continuarán vigentes son los aplicables a derechos de control vehicular, licencias de conducir, placas de automóviles y condonación de recargos y multas.

La ampliación de beneficios con los descuentos aplica de la siguiente manera:

30% de descuento en derechos de control vehicular siempre y cuando sean contribuyentes cumplidos y estás al corriente

Licencia de motociclista por 800 pesos

Placas y derechos vehiculares para motocicleta en 870 pesos

50% de condonación en recargos para modelos de 2018 a 2025

¿Hasta cuándo estarán los descuentos en trámites de Tamaulipas?

De acuerdo con lo anunciado por las autoridades del estado de Tamaulipas, los descuentos se estarán aplicando hasta el próximo 31 de mayo de este mismo 2026, lo cual da un mes más de vigencia para la ciudadanía.

Es importante mencionar que para poder obtener los descuentos ya mencionados, se debe contar con la siguiente información:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

CURP

Licencia de conducir vigente

Tarjeta de circulación

Carta responsiva firmada (en caso de trámite de reemplacamiento)

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