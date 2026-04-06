Adiós al Ponte al Corriente en Sinaloa para estos autos: últimos días y se vence el plazo para pagar adeudos de calcomanía y canje de placas

El programa Ponte al Corriente en Sinaloa entra en su recta final y los propietarios de ciertos vehículos corren el riesgo de perder una oportunidad única. Los adeudos de calcomanía y canje de placas pesan sobre miles de sinaloenses, y el plazo para saldarlos con condiciones especiales está a punto de cerrarse para siempre.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cuándo se vence el plazo para pagar tus adeudos vehiculares en Sinaloa?

La directora de recaudación del SATES, Silvia Karina Gutiérrez Dautt, confirmó que el 15 de abril es la fecha límite para el vencimiento de la calcomanía o refrendo vehicular 2026. La extensión del plazo llegó por instrucción directa del gobernador Rubén Rocha como apoyo a la economía de los sinaloenses.

El programa aplica para vehículos modelo 2018 y anteriores con adeudos de hasta 40 mil pesos. Con un pago único de 6,000 pesos, el contribuyente cubre calcomanía y canje de placas en un solo trámite.

Los últimos días del programa también mantienen descuentos importantes. Autos modelo 2011 y anteriores tienen un 55% de descuento sobre el principal de todos los periodos vencidos.

Estos autos tienen descuentos especiales antes de que se venza el plazo

Las motocicletas modelo 2011 y anteriores también entran al esquema de beneficios con un 33% de descuento sobre el principal de periodos vencidos. El llamado es directo: regularizar el vehículo antes de que el plazo cierre sin prórroga.

Durante Semana Santa, la atención presencial se redujo considerablemente. Solo las oficinas en unidades administrativas y USE atendieron el miércoles 1 de abril, de 8:00 am a 1:00 pm, con módulos y colecturías cerrados.

Queda poco tiempo para aprovechar el canje de placas y la regularización vehicular con estas condiciones. Los propietarios de autos con adeudos deben actuar antes del 15 de abril para no perder los beneficios del programa.