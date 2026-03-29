Más de 300 rescatistas participan en operativo para rescatar a 4 mineros atrapados en Sinaloa

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mantiene un operativo permanente para rescatar a cuatro mineros atrapados tras el colapso registrado el pasado 25 de marzo en la mina Santa Fe, ubicada en la comunidad de Chele, municipio de El Rosario, Sinaloa.

De acuerdo con autoridades federales, más de 300 elementos especializados trabajan de forma ininterrumpida en turnos organizados, con el objetivo de avanzar de manera segura hacia el punto donde se estima que permanecen los trabajadores.

El despliegue incluye 42 unidades y la participación coordinada de distintas instituciones de seguridad y rescate.

La titular de la #CNPC de la @SSPCMexico, @laualzua, sostuvo una reunión con familiares de los mineros en El Rosario, Sinaloa, para compartir avances y mantener un diálogo directo.



Este encuentro fortalece la cercanía y el acompañamiento permanente, reafirmando el compromiso de… pic.twitter.com/SqAYwHAaci — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 29, 2026

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¿Cómo avanzan las labores de rescate en la mina Santa Fe?

Las maniobras se desarrollan a aproximadamente 300 metros de profundidad, donde las condiciones representan un alto riesgo. Uno de los principales obstáculos es la acumulación de material lodoso, lo que ha ralentizado el avance de las brigadas.

A pesar de ello, los equipos operan con sistemas de ventilación controlada y temperaturas cercanas a los 25 grados Celsius. El objetivo inmediato es abrir paso a lo largo de 1.5 kilómetros de rampas y galerías estratégicas para alcanzar la zona más profunda de la mina.

En el sitio, también se implementa un plan de reforzamiento estructural que incluye el uso de mezclas térmicas con cemento para estabilizar posibles derrumbes. En los próximos días se prevé la incorporación de resinas expansivas, lo que permitirá consolidar las áreas más inestables y reducir riesgos para los rescatistas.

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Refuerzan operativo con especialistas y monitoreo constante

Este domingo 29 de marzo se sumaron especialistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes contribuirán en la definición de estrategias técnicas. Asimismo, se integró un escuadrón de rescate proveniente de Chihuahua, junto con brigadas expertas del sector minero.

El operativo es coordinado por un mando unificado en el que participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, además del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa y grupos especializados como IMSSA, Lobos de Guanaceví y Actus.

De manera paralela, especialistas en geología supervisan cada intervención para evaluar riesgos antes de ejecutar cualquier maniobra. También se mantiene activo un sistema de alarma subterráneo que permite evacuar de inmediato al personal en caso de detectar condiciones adversas.

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Apoyo a familias y medidas de seguridad en la zona

En superficie, continúan las labores de bombeo para reducir los niveles de agua en áreas críticas y evitar complicaciones adicionales. Las autoridades informaron que el acompañamiento a las familias de los mineros es permanente, con reportes constantes sobre los avances del operativo.

Además, se les brinda atención psicológica, alimentación, espacios de descanso y facilidades básicas durante la espera.

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