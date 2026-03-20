Adiós renovación en Sinaloa: si cumples estos requisitos, puedes tramitar tu licencia de conducir permanente

Renovar la licencia de conducir cada cierto tiempo podría dejar de ser un pendiente para miles de automovilistas en Sinaloa. A partir de marzo de 2026, el estado puso en marcha un nuevo esquema que permite obtener una licencia permanente, eliminando la necesidad de volver a hacer este trámite en el futuro.

Esta opción no aplica para todos, pero sí para quienes ya cuentan con licencia y cumplen con ciertas condiciones.

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¿Quiénes pueden tramitar la licencia permanente en Sinaloa?

El programa está dirigido a conductores que ya tienen registro en el estado. Para poder obtener la licencia permanente, es necesario cumplir con estos puntos:

Tener una licencia vigente o previamente registrada en Sinaloa

No contar con infracciones graves

No tener antecedentes por conducir bajo efectos del alcohol o drogas

Además, las autoridades revisan el historial del conductor para validar que cumple con los requisitos antes de autorizar el trámite.

Requisitos para hacer el trámite

Quienes deseen cambiar su licencia por una permanente deberán presentar:

Identificación oficial vigente

Registro de licencia en el padrón estatal

Historial de infracciones

Declaración firmada donde se confirme que se cuenta con condiciones de salud aptas para conducir

Este proceso permite asegurar que solo los conductores que cumplen con las condiciones puedan acceder a este tipo de licencia.

A partir del 17 de marzo podrás tramitar tu Licencia de Conducir Permanente.



Un programa por tiempo limitado que te brinda mayor comodidad y certeza para conducir.



•6 meses sin intereses

•Disponible en oficinas y módulos de recaudación

•También en línea en:… pic.twitter.com/c6LmNt17M6 — Gobierno del Estado de Sinaloa (@sinaloagobmx) February 23, 2026

Cuánto cuesta la licencia permanente en 2026

El costo del trámite es de $2,323 pesos, un pago único que permite obtener una licencia sin fecha de vencimiento.

En caso de requerir una reposición por robo, extravío o daño, el costo será del 50% del valor original, lo que facilita recuperar el documento sin tener que pagar nuevamente el total.

Además, el pago puede realizarse en parcialidades, con opciones a meses sin intereses con tarjetas participantes.

Dónde y cómo tramitarla

El trámite está disponible en distintos puntos del estado, lo que facilita el acceso:

Oficinas de la Dirección de Vialidad y Transporte

Módulos y colecturías de recaudación

Plataforma digital del gobierno estatal

Sin embargo, hay algunas excepciones, como ciertos módulos donde no estará disponible el servicio.

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