Es gratis en Guadalajara: hasta qué día dura la Feria de la Miel

Si andas por el Centro Histórico de Guadalajara este fin de semana, el aroma a flores y cera de abeja te va a guiar directo a los Portales de la Presidencia Municipal. La Feria de la Miel 2026 ya está en marcha, organizada por los apicultores locales para acercar sus productos naturales a la gente, eliminando intermediarios y garantizando que lo que te llevas a casa es 100% artesanal.

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Feria de la Miel 2026: ¿Hasta cuándo tienes para ir?

No lo dejes para después, porque la feria es breve. El evento comenzó este jueves y la fecha límite para visitarlo es el domingo 29 de marzo. Es el plan ideal si buscas una actividad distinta en la "Perla Tapatía" que no afecte tu bolsillo, ya que el acceso es totalmente gratuito.



¿Dónde?: Portales de la Presidencia Municipal de Guadalajara.

Portales de la Presidencia Municipal de Guadalajara. Horario: De 9:00 a 19:30 horas.

De 9:00 a 19:30 horas. Cierre: Domingo 29 de marzo.

Mucho más que un endulzante: Lo que vas a encontrar

La oferta de los productores jaliscienses este año va mucho más allá del clásico frasco de miel. Los stands están repletos de derivados que destacan por sus propiedades medicinales y cosméticas:



Despensa natural: Mieles de distintas floraciones (cada una con sabor y color único), polen, propóleo puro e incluso hidromiel para los que buscan algo diferente.

Mieles de distintas floraciones (cada una con sabor y color único), polen, propóleo puro e incluso para los que buscan algo diferente. Cuidado personal: Jabones artesanales, cremas hidratantes, shampoos y bálsamos labiales elaborados con cera y miel, ideales para quienes prefieren productos libres de químicos pesados.

Jabones artesanales, cremas hidratantes, shampoos y bálsamos labiales elaborados con cera y miel, ideales para quienes prefieren productos libres de químicos pesados. Dulces típicos: Una selección de confitería tradicional que utiliza la miel como base principal.

¿Qué otras actividades encontrarás en la feria?

Más allá de las compras, la feria funciona como un espacio educativo. Los apicultores están ahí mismo para explicarle a los asistentes por qué las abejas son el motor de nuestra biodiversidad.

Si buscas un regalo original o simplemente quieres surtir tu alacena con productos de calidad, date una vuelta por los Portales antes de que termine el domingo. Es una oportunidad única para apoyar la economía local y llevarte un pedazo del campo jalisciense a la ciudad.

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