Últimos días: Jalisco prepara multas para estas placas si no realizan la verificación vehicular antes del 31 de marzo

El programa de verificación vehicular en Jalisco entra en una fase clave del calendario, ya que hasta el 31 de marzo, los conductores con terminación de placa 2 deben cumplir con este trámite obligatorio dentro del periodo correspondiente.

Sin embargo, debido a las dudas que ha generado el tema, conviene hacer una precisión importante. Las sanciones no se aplican automáticamente por no realizar la verificación. La multa ocurre cuando un vehículo circula sin contar con verificación vigente y esta situación es detectada por las autoridades durante inspecciones o retenes, con sanciones que pueden superar los $2,000 pesos.

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¿Qué placas deben verificar en Jalisco antes del 31 de marzo?

El martes 31 de marzo será el último día que los vehículos con terminación de placa 2 podrán cumplir con la verificación, ya que su periodo corresponde al bimestre febrero-marzo. Hasta ahora, no se contempla una extensión para quienes no realicen el trámite a tiempo.

Los conductores con estas placas que no regularicen su situación se exponen a sanciones si circulan sin verificación vigente. Además, las autoridades han adelantado que incrementarán la vigilancia, enfocándose en identificar unidades rezagadas dentro del programa ambiental estatal.

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¿Cuándo se aplica la multa por no verificar en Jalisco?

La sanción no surge por la simple omisión del trámite. En realidad, se aplica cuando un vehículo está en circulación sin haber cumplido con la verificación correspondiente.

Esto significa que un auto sin verificar no recibe multa por sí mismo si no circula, pero sí puede ser sancionado en el momento en que transita y no puede demostrar que cumple con la normativa ambiental vigente.

Además de la multa económica, los conductores pueden enfrentar otras sanciones si incumplen con la verificación. Entre ellas se encuentran restricciones para circular en ciertas vialidades y, en algunos casos, la posible retención del vehículo durante los operativos.

¿De cuánto es la multa en Jalisco y cuánto cuesta verificar?

El costo de la verificación vehicular extemporánea en Jalisco se ubica alrededor de los $1,000 pesos, una vez que concluyen los incentivos o descuentos iniciales del programa.

En cuanto a las sanciones, estas se calculan en Unidades de Medida y Actualización (UMA):

Multa mínima: 20 UMAs (alrededor de $2,300 pesos)

Multa máxima: 25 UMAs (cerca de $2,900 pesos)

Esto significa que no cumplir con la verificación y circular en esas condiciones puede resultar considerablemente más costoso que realizar el trámite en tiempo.

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