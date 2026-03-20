Adiós al refrendo gratis en México: todos estos autos empezarán a pagar sin excepción desde 2026

El refrendo gratis en México tiene los días contados para cientos de conductores que apostaron por nuevos vehículos. Quienes decidieron dejar atrás los coches con gasolina o diésel para ahorrarse este pago anual se llevaron una sorpresa en los últimos días.

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¿Qué autos comenzarán a pagar el refrendo en México en 2026?

La reforma reciente a la Ley de Control Vehicular establece el fin de la exención permanente para las unidades eléctricas e híbridas. Las autoridades argumentan que todos los modelos utilizan la infraestructura pública por igual.

En el caso de los vehículos eléctricos nuevos, el beneficio de gratuidad aplica exclusivamente durante su primer registro oficial. A partir del segundo periodo, los titulares abonan el cargo de manera anual como cualquier otro coche.

Por su parte, los modelos híbridos pierden la ventaja económica por completo a partir del ciclo 2026. Esta norma rige rígidamente en todos los estados de la República Mexicana.

Los coches eléctricos e híbridos comenzarán a pagar el refrendo. |Getty

¿Qué otros recargos enfrentan los conductores de autos híbridos y eléctricos?

Además de este nuevo gasto obligatorio, los propietarios asumen otras obligaciones fiscales para mantener sus papeles al día. Las autoridades locales recomiendan revisar la normativa estatal para conocer los montos exactos aplicables.

Entre las responsabilidades adicionales figura la tenencia vehicular en aquellas entidades donde todavía existe este cobro. Los conductores también cubren los derechos propios del trámite de control administrativo regular.

Finalmente, la revisión ambiental representa otro cargo frecuente para este tipo de transporte alternativo. Múltiples estados ofrecen tarifas preferenciales para incentivar de todos modos el uso de tecnologías limpias.