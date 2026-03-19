Es oficial: Querétaro mantiene la tenencia vehicular 100% gratis si pagas antes del 31 de marzo y en estos lugares

Antes del 31 de marzo, la tenencia vehicular en Querétaro queda 100% gratis en estos lugares si cubres el refrendo dentro del plazo oficial. El beneficio estatal aplica en opciones presenciales y digitales, con apoyo económico para automovilistas que regularicen su pago sin retrasos este año.

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Lugares donde puedes pagar la tenencia vehicular en Querétaro

En Querétaro, el pago del refrendo da acceso al programa Tenencia CERO si se cubre dentro de la fecha oficial. La autoridad estatal mantuvo este incentivo para apoyar la economía familiar y fomentar el cumplimiento puntual de obligaciones vehiculares durante marzo.

Recaudanet

Bancos autorizados

Tiendas de conveniencia

AppQro (Querétaro Digital)

Estas opciones permiten cubrir el trámite de forma práctica en distintos puntos del estado. Además, la app estatal ofrece consulta de adeudos y vinculación de vehículos, una función útil para revisar la situación de cada unidad antes de generar el pago.

La alternativa del pago en línea para obtener el beneficio

Quienes prefieran evitar traslados también cuentan con la vía digital para cubrir el refrendo en Querétaro. El trámite se realiza desde la aplicación estatal o en el portal tributario oficial, donde el sistema muestra el importe correspondiente y las opciones disponibles.

Descarga la APPQRO y vincula tus vehículos

Entra al portal tributario de Querétaro

Captura la información que solicite la plataforma

Selecciona tus vehículos y revisa el monto

Genera la línea de pago

Paga en web, tiendas de conveniencia o bancos autorizados

Con esta modalidad, el contribuyente resuelve el proceso desde cualquier lugar con acceso a internet. El gobierno estatal recordó que el apoyo a la tenencia aplica solo para quienes liquiden el refrendo antes del 31 de marzo, sin exceder la fecha límite oficial.