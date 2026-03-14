Confirmado: Costco no abrirá sus sucursales de Veracruz por 24 horas este día

Durante el primer fin de semana de abril, los usuarios y clientes de Costco en Veracruz deberán tomar precauciones debido a un cierre general en todas sus sucursales por un día entero.

La empresa informó que esta clausura corresponde a una política que aplica cada año en la compañía, por lo que ninguna tienda abrirá durante ese día, lo que implica que los clientes deberán adelantar sus compras o esperar a la reapertura.

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Costco cerrará en todo México el domingo 5 de abril

De acuerdo con la compañía, las tiendas permanecerán cerradas el domingo 5 de abril de 2026, fecha en la que se celebra la Pascua.

Aunque esta celebración no es un día festivo oficial en México, Costco acostumbra suspender operaciones durante esa jornada como parte de una política corporativa que busca permitir que sus trabajadores tengan un día de descanso.

Esto significa que durante ese domingo no habrá servicio en las tiendas físicas, por lo que las sucursales retomarán sus actividades de manera normal al día siguiente.

A pesar de no ser una fecha religiosa, cada año la compañía contempla este día extra de vacaciones para sus empleados.|Imagen Ilustrativa

Las sucursales que cerrarán en Veracruz

En el estado de Veracruz, la medida aplicará en las dos tiendas que operan actualmente en la entidad:

Costco Veracruz , ubicada en Boca del Río

, ubicada en Boca del Río Costco Xalapa

Ambas sucursales permanecerán cerradas durante todo el domingo 5 de abril y reabrirán al público el lunes en su horario habitual.

Por ello, si planeas realizar compras en esta cadena durante esos días, lo más recomendable es hacerlo antes del cierre para evitar contratiempos.

Ciudades de México donde Costco no abrirá ese día

El cierre aplicará en todas las sucursales del país, por lo que las tiendas ubicadas en las siguientes ciudades permanecerán cerradas durante 24 horas:

Ciudad de México

Estado de México

Guadalajara

Monterrey

Puebla

Querétaro

León

Aguascalientes

San Luis Potosí

Mérida

Cancún

Tijuana

Mexicali

Hermosillo

Chihuahua

Torreón

Saltillo

Morelia

Villahermosa

Oaxaca

Tuxtla Gutiérrez

Veracruz

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