Giro radical en el transporte público de Jalisco: anuncian una medida que cambia por completo el sistema

El Congreso de Jalisco anunció la creación de una Comisión Especial para auditar la calidad del servicio de transporte público durante los próximos seis meses. El órgano legislativo evaluará frecuencias, seguridad y el esquema de pago electrónico tras las recientes controversias tarifarias.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Transporte público en Jalisco: los 6 ejes de la evaluación obligatoria

La Comisión Especial, presidida por la diputada Claudia Murguía Torres, estableció una hoja de ruta técnica para determinar si el modelo actual cumple con los estándares de calidad prometidos.

Los puntos clave bajo auditoría legislativa incluyen:

Tiempos de espera: Reducción efectiva del intervalo entre unidades.

Reducción efectiva del intervalo entre unidades. Saturación: Disminución de la aglomeración de pasajeros en horas pico.

Disminución de la aglomeración de pasajeros en horas pico. Infraestructura: Existencia de paradas y estaciones seguras, accesibles y dignas.

Existencia de paradas y estaciones seguras, accesibles y dignas. Pago automatizado: Implementación de sistemas bancarios y recargas accesibles.

Implementación de sistemas bancarios y recargas accesibles. Seguridad vial: Garantías de integridad para los usuarios durante los traslados.

Garantías de integridad para los usuarios durante los traslados. Información digital: Datos en tiempo real sobre rutas, derroteros y horarios de llegada.

Ante los hechos recientes en #Jalisco, el @LegislativoJal aprobó con el respaldo de los legisladores de @AccionNacional la creación de un mecanismo extraordinario para que recursos públicos destinados a contingencias puedan utilizarse en apoyo directo a las personas afectadas. pic.twitter.com/H8E0vU4dzN — Diputados PAN Jalisco (@DipPANJalisco) February 27, 2026

Exigencias del Observatorio Ciudadano de Movilidad de Jalisco

Representantes de la sociedad civil y expertos técnicos condicionaron su participación a la transparencia financiera del sistema. El enfoque principal radica en el costo operativo y el manejo de datos personales de los usuarios.

Las demandas concretas para el ejercicio 2026 son:

Costo Real: Publicación inmediata del análisis técnico que sustenta la tarifa de $11.

Publicación inmediata del análisis técnico que sustenta la tarifa de $11. Subsidios: Transparencia en la fuente presupuestal y mecanismos de auditoría trimestral.

Transparencia en la fuente presupuestal y mecanismos de auditoría trimestral. Derechos ARCO: Garantía de que la tarjeta única no condicione el servicio al uso comercial de datos privados.

Garantía de que la tarjeta única no condicione el servicio al uso comercial de datos privados. Condiciones Laborales: Vinculación de la renovación de concesiones al cumplimiento de seguridad social para choferes.

Transporte público en Jalisco: plazos y ejecución del plan de trabajo

El Congreso del Estado de Jalisco determinó un periodo de dos semanas para presentar el plan de trabajo con indicadores de medición específicos. Este diagnóstico integral abarcará las dimensiones jurídica, operativa, económica, social y tecnológica del transporte estatal.

La Comisión cuenta con la participación de ocho coordinadores parlamentarios y diez integrantes del Observatorio Ciudadano. El informe final determinará la viabilidad de las políticas públicas actuales y las sanciones o ajustes necesarios para los concesionarios del servicio.