Es oficial en Jalisco: este es el precio de la nueva licencia de conducir 2026 para automovilistas

Desde este año, Jalisco actualizó el costo del trámite estatal y confirmó cuánto pagará quien solicite la nueva licencia de conducir. El precio para automovilistas quedó definido para 2026, junto con requisitos básicos y pasos que conviene revisar antes de acudir a la cita oficial.

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¿Cuál es el precio de la licencia de conducir 2026 en Jalisco?

La Secretaría de Transporte de Jalisco difundió las tarifas oficiales para 2026 y confirmó ajustes por tipo de licencia. En el caso de la categoría de automovilista, el monto para obtener el documento asciende a 913 pesos.

Esa cifra corresponde al trámite de licencia nueva para automovilistas dentro del estado. Antes de presentarse en el módulo, conviene revisar la categoría solicitada y el presupuesto para evitar pagos equivocados o demoras durante la atención oficial estatal de 2026.

El pago se realiza como parte del proceso estatal y depende del permiso solicitado. Aunque existen otras tarifas para distintas categorías, la referencia clave para quienes manejan automóvil particular en Jalisco durante 2026 se mantiene en el precio informado.

¡Mantén tus documentos al día y conduce con responsabilidad!



🚗✨Recuerda que es muy importante contar con tu licencia de conducir vigente para circular con tranquilidad.



📌 Consulta los requisitos, documentos necesarios y más información en: 👉 https://t.co/db0bAjaEkv pic.twitter.com/I2UR9ZTRyi — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) February 17, 2026

Requisitos para tramitar la nueva licencia de conducir en Jalisco

Para tramitar la licencia en Jalisco, la persona solicitante necesita una cita digital en el portal estatal y debe acudir con documentos vigentes. Además, las autoridades aplican evaluaciones teóricas y prácticas para validar conocimientos viales y capacidad de manejo seguro.

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio con antigüedad menor a 90 días

CURP impreso o acta de nacimiento actualizada

Tipo de sangre

Constancias viales según categoría de licencia

Certificado médico para personas de 75 años o más

Durante la cita, el personal revisa identidad, domicilio y datos personales para autorizar el trámite. También exige constancias según la categoría y certificado médico a quienes tienen 75 años o más, con el fin de reforzar el control vial estatal.