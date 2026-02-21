Ya es oficial: Licencia permanente para motos; precio, fechas y requisitos para tramitarla

¿Tienes motos? La licencia permanente para motociclistas ya es una realidad en México, las autoridades ya dieron luz verde para tramitar este documento que elimina la obligación de renovarlo cada cierto periodo y que representa un ahorro de tiempo y recursos.

La disposición aplica solo en una entidad, sin embargo podría ser el parteaguas para que se expida en toda la República. ¿Cuánto cuesta?, ¿qué necesitas para tramitarla? y ¿dónde se puede hacer? Te proporcionamos todos los detalles para que obtengas la tuya.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿En qué estado de México hay licencia permanente para motos?

Este cambio legislativo fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Hacienda Pública y Administración del Congreso del Estado de Sinaloa, como parte de una reforma a la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, además de la Ley de Hacienda.

Reduce trámites y costos una licencia permanente: Morena, PRI y PAN.

Lee todos los detalles aquí: 👉 https://t.co/echl65NzzA pic.twitter.com/XvWkSKrULb — Congreso del Estado de Sinaloa (@congresosinaloa) February 13, 2026

Aunque hasta ahora no se han publicado los requisitos oficiales completos, se espera que la autoridad estatal dé a conocer en los próximos días los documentos exigidos. Entre los que podrían considerarse están: identificación oficial vigente (como INE o pasaporte), comprobante de domicilio reciente y la línea de captura pagada correspondiente al trámite.

Licencia permanente para motos precio

El costo de esta licencia permanente será equivalente a 18 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento del trámite. Con base en el valor actual de la UMA para 2026, este pago se estima en aproximadamente 2 mil 100 pesos.

¿Hay licencia permanente para moto en CDMX?

La nueva licencia permanente de la CDMX (tipo A), vigente desde noviembre 2024, NO es válida para conducir motocicletas. Este documento es exclusivo para automóviles particulares. Para conducir moto en la capital, se debe tramitar específicamente la licencia A1 o A2, las cuales NO son permanentes y requieren certificación.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.