Adiós al cambio de placas gratis en Jalisco: estos autos pagarán desde el 1 de abril

El cambio de placas gratis en Jalisco termina pronto y miles de conductores aún enfrentan dudas. Con la fecha encima, ciertos autos pagarán desde el 1 de abril si no cumplen antes con el trámite obligatorio y con el refrendo vehicular correspondiente estatal.

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¿Qué placas ya no serán válidas en Jalisco?

A partir del miércoles 1 de abril, los diseños Maguey, Minerva y Gota —tanto en versión roja como verde— dejarán de tener vigencia legal en el estado. Aplica para autos, camionetas, motocicletas, remolques, taxis y unidades de transporte público.

El motivo técnico detrás de esta medida es que esos diseños no cumplen con la norma federal NOM-001-SCT-2-2016, que regula los estándares mínimos de identificación vehicular en el país.

Durante 2026, solo circularán de forma legal los diseños Collage, emitido en 2019, y Cabañas, emitido en 2025. Cualquier vehículo con un diseño distinto quedará expuesto a sanciones por parte de la Policía Vial.

¿Cuánto pagarán quienes no tramitaron el cambio a tiempo?

Los conductores que no pagaron su refrendo vehicular en 2025 y además deben sustituir sus láminas enfrentan en 2026 un costo de 2 mil 500 pesos por la dotación de placas nuevas. El trámite ya no será gratuito para ese grupo una vez vencida la prórroga.

Circular con placas obsoletas no solo implica el gasto del trámite atrasado; también abre la posibilidad de recibir una multa y la retención del vehículo por parte de las autoridades de tránsito.

La ventana de oportunidad cierra el 31 de marzo. Quienes aprovechen ese plazo todavía podrán completar el canje sin costo; los rezagados deberán asumir el pago y las consecuencias administrativas que establece la normativa vigente en el estado.